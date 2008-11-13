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Киноафиша Фильмы Третий лишний

Третий лишний

Tretiy Lishniy 18+
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О фильме

Героиня этого психологического триллера Вера Волина с некоторых пор стала ощущать, что кто-то желает ее смерти. Сначала ее пытались отравить, затем она узнает о краже высокотоксичных веществ у себя на работе, затем, выпив отравленного кофе, едва не погибает любовник Веры Сергей. Двойной ужас ситуации в том, что под подозрение попадает дочь Веры Маша, которая, как уверена Вера, давно влюблена в Сергея. Чтобы разобраться в происходящем в ее семье, Вера приглашает психоаналитика, который приходит к неожиданному открытию.

Страна Украина
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 13 ноября 2008
Дата выхода
13 ноября 2008 Россия
Производство Star Media
Другие названия
Tretiy Lishniy, Third Wheel, Третий лишний
Режиссер
Алексей Лисовец
В ролях
Анатолий Лобоцкий
Анатолий Лобоцкий
Анна Кузина
Анна Кузина
Елена Шевченко
Елена Шевченко
Юрий Чурсин
Юрий Чурсин
Анатолий Журавлев
Анатолий Журавлев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
4.9 IMDb
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