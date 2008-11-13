Героиня этого психологического триллера Вера Волина с некоторых пор стала ощущать, что кто-то желает ее смерти. Сначала ее пытались отравить, затем она узнает о краже высокотоксичных веществ у себя на работе, затем, выпив отравленного кофе, едва не погибает любовник Веры Сергей. Двойной ужас ситуации в том, что под подозрение попадает дочь Веры Маша, которая, как уверена Вера, давно влюблена в Сергея. Чтобы разобраться в происходящем в ее семье, Вера приглашает психоаналитика, который приходит к неожиданному открытию.