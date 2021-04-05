«Будь моим Кириллом»: Рецензия Киноафиши

Девушке по имени Саша (Анастасия Евграфова) 32 года. У нее большая семья: мама и папа (Сергей Степин и Ирина Розанова) счастливо живут в браке, сестра Марина (Анна Антонова) вроде бы тоже нашла «своего человека» в лице Паши (Виталийс Семёновс). И лишь у Саши личная жизнь не клеится, а в этой вселенной «без мужика как без рук». Девушке приходится врать всем о том, что отношения у нее есть, просто молодой человек по имени Кирилл (Иван Мулин) очень занят, поэтому уже довольно продолжительное время никак не может найти время, чтобы познакомиться с ее семьей.

Горе в семействе путает все карты. Уходит на тот свет бабушка, и для родственников Саши это становится еще одним триггером для свежей порции упреков в адрес никудышной дочери. Оказывается, бабуля даже деньги для будущей свадьбы молодых отложила. Саша находит заначку и решает изменить свою жизнь. Начать ей предстоит с Кирилла. Да, он все-таки существует, просто не встречается с девушкой, а является тренером по бегу в секции, где занимается Саша. Единственный, кто знает тайну девушки, — муж сестры Паша. Но у него хватает собственных проблем: их брак с Мариной трещит по швам.

Будь моим Кириллом

«Будь моим Кириллом» — продолжение эксперимента основателей кинокомпании Good Story Media по превращению старых задумок в полнометражное кино. Ранее трио продюсеров — Антон Щукин, Артем Логинов и Антон Зайцев — занимались преимущественно сериалами. У них в арсенале и «Патриот», и «БИХЭППИ», и «Секта», и более известные широкой аудитории «Ольга» и «Физрук». С 2020 года на экраны выходят полнометражные ленты этой команды, в частности «Реальные пацаны против зомби» со знаменитыми актерами одноименного сериала и «Батя» с Владимиром Вдовиченковым.

Картина Аллы Елисеевой продолжает эту линейку, сворачивая от зомби-апокалипсиса и ностальгии по «лихим» 90-м в яркую аллею романтической комедии. Как и многие другие ленты этого жанра, весь фильм — это большая сказка, эксплуатирующая штампы. Да, индустрия уже знатно высмеяла все стереотипы ромкомов на Netflix в фильме «Ну разве не романтично?» Тодда Штраус-Шульсона, но до российских постановщиков доходит как до жирафа — годами. Как завещал Александр Сергеевич, «сказка ложь, да в ней намек», да только эту часть продюсеры Good Story Media, видимо, отправили в мусорную корзину во время очередного мозгового штурма. Главный стержень повествования — ты не ты, если одинок. И Саша, и Паша считают одиночество постыдным пороком, свойственным неудачникам. Весь хронометраж фильма посвящен тому, как, прибегая к самым разным — разумным и не очень — методикам, не остаться одному (не обойдется и без заезженной шутки про стакан воды в старости).

Будь моим Кириллом

Вместе наши герои решают записаться на беготерапию (к тому самому Кириллу, с которым Саша не способна даже заговорить): Паша предполагает, что может помочь Саше завоевать сердце тренера по щелчку пальцев, а Саша — что мужу сестры нужно лишь поработать над харизмой и предложить ее сестре что-то новенькое в постели. На самом деле персонажи «Будь моим Кириллом» отчаянно и бесповоротно пытаются не решить проблемы, а бежать от них в лучших традициях постсоветской реальности, в которой люди по-прежнему считают поход к психологу чем-то за гранью нормальности. Лучше сделать что угодно, лишь бы не признавать свою беспомощность: сходить «налево» (так поступит сестра Саши и придет к неожиданному для себя выводу), выучить сексуальный танец или пригласить тренера по бегу… на похороны.

Забавно, как вся напыщенная философия, продвигаемая тем же Кириллом, рушится как карточный домик. Авторы не открывают ничего нового, предлагая зрителю набившие оскомину красную и синюю таблетки (конечно же, метафорически). Разве что место Морфеуса занял не старающийся хоть что-то отыгрывать Иван Мулин (он здесь откровенно третий лишний), а условные Нео и Тринити во вселенной Good Story Media находят путь друг к другу после череды невероятных приключений — по волнам штампов и форменно дубовых диалогов, написанных будто бы абитуриентом для вступительных экзаменов на сценарно-киноведческий факультет ВГИКа.

Будь моим Кириллом

Это крайне благостная жанровая история, которая четко метит в целевую аудиторию, пытаясь не задеть никого вокруг. Если кому-то привидится некий межстрочный смысл, создатели лишь отмахнутся — дескать, показалось. Никаких острых углов и разночтений в ромкоме из российских недр не позволяется: шаг вправо, шаг влево — расстрел (а то и запрет к прокату). Все-таки не документальное кино, где можно честно рассказать о том, как, например, живут одинокие люди или существуют под гнетом консервативных семей девушки 30+, над которыми нависают с тезисами «нашла бы мужика, мы внуков хотим». Для команды Good Story Media вышеописанное — лишь поводы для шуток. Кино ведь существует для развлечения, не правда ли?

«Будь моим Кириллом» — типовой российской ромком о «настоящей» любви, без которой, как без кота, «жизнь не та». Если хочется на полтора часа забыть о серости бытия и окунуться в глянцевую сказку, надев «розовые очки», — вперед, штурмуйте кинозалы.