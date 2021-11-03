Семейный бюджет, 2021

Фроловы — типичная семья из российской глубинки, с трудом уживающаяся в тесной комнатушке. Устав ждать, когда удача сама свалится на их головы, домочадцы решают взять в ипотеку просторную квартиру в многоэтажном доме. Подписав все необходимые бумаги, родственники переезжают в новостройку в престижном квартале, предвкушая начало счастливой жизни. Фроловы даже не догадывались, что произойдет потом.
«Семейный бюджет» — комедия от создателя популярных отечественных фильмов «Легок на помине» и «Дублер» Евгения Абызова. Режиссер предлагает взглянуть на извечный квартирный вопрос с иронией. Персонажи его фильма влезли в серьезные долги по ипотеке, что отзовется в душах многих россиян. Мать зарабатывает на жизнь преподаванием классической музыки, а отец занимает пост инженера в парке аттракционов. Они — представители среднего класса без каких-либо перспектив для карьерного роста. Денег катастрофически не хватает, а тут еще и очередной взнос за новенькую квартиру не за горами. Чтобы платить по счетам, незадачливые супруги проявляют находчивость, хватаясь за любую вакансию.
Так, учительница принимает предложение о публичном выступлении. Играть на фортепьяно ей предстоит… в костюме осьминога. Тем временем патриарх семьи Фроловых учится выживать на двести рублей в неделю, экономя на каждой мелочи. Их своенравная дочь-подросток превращается в успешного интернет-блогера. Вести социальные сети новоиспеченной звезде помогает брат-романтик. Сумеют ли Фроловы выбраться из долговой ямы?
Сценарий написали Николай Куликов («Экипаж», «Движение вверх») и Константин Майер («Физрук»), прежде работавшие над комедией «Я худею» (2017). Соавтором выступила дебютантка Ася Беликова.
Куликов и Майер не только авторы идеи, но и продюсеры.
Осенью 2020 года было объявлено, что в фильме «Семейный бюджет» дебютирует популярный рэпер Feduk. В кинокартине Евгения Абызова он исполнит роль самого себя.
Съемки прошли в августе 2020 года на территории Краснодара и Москвы.
Исполнительница главной роли Юлия Александрова призналась, что в «Семейном бюджете» ее привлек реализм происходящего. Как утверждает актриса, в России каждая вторая семья вынуждена покупать жилье в ипотеку. Кризис, помноженный на карантин, лишил многих россиян стабильного дохода. И единственное, что у них остается, — любовь, честь и взаимовыручка. Также Александрову заинтриговала возможность сыграть музыкального персонажа. Людей из этой сферы актриса считает особенными.
Абызову в сценарии Куликова, Майера и Беликовой приглянулась не только актуальная повестка, но и тот факт, что действия разворачиваются в маленьком городе. Режиссер считает важным показывать то, как живут другие регионы нашей необъятной родины.
Георгий Стрелянный и Валентина Ляпина, сыгравшие детей главных героев, появляются на экране не впервые. За плечами Стрелянного участие в сериалах «Жуки», «Гений» и «Триггер», в то время как Ляпину можно было увидеть в хите 2020 года «Мир! Дружба! Жвачка!».
Производством комедии занималась студия Universal Pictures International Russia.
Дружная семья из Краснодара – мама-преподаватель фортепиано, папа-конструктор аттракционов, дочь-блогер и сын-романтик – как и многие, покупает квартиру в ипотеку. Однако скоро оказывается, что платить за неё нечем. Теперь ради того, чтобы не остаться на улице, Фроловы идут на всё. Прожить неделю всей семьёй на 200 рублей? Легко! Сыграть классический концерт в костюме осьминога? Без проблем! Стать звездой соцсетей? Можно и звездой. Денежные приключения Фроловых превращаются в комедийный курс финансовой грамотности для всех российских семей.