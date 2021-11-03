Семейный бюджет, 2021

Фроловы — типичная семья из российской глубинки, с трудом уживающаяся в тесной комнатушке. Устав ждать, когда удача сама свалится на их головы, домочадцы решают взять в ипотеку просторную квартиру в многоэтажном доме. Подписав все необходимые бумаги, родственники переезжают в новостройку в престижном квартале, предвкушая начало счастливой жизни. Фроловы даже не догадывались, что произойдет потом.

«Семейный бюджет» — комедия от создателя популярных отечественных фильмов «Легок на помине» и «Дублер» Евгения Абызова. Режиссер предлагает взглянуть на извечный квартирный вопрос с иронией. Персонажи его фильма влезли в серьезные долги по ипотеке, что отзовется в душах многих россиян. Мать зарабатывает на жизнь преподаванием классической музыки, а отец занимает пост инженера в парке аттракционов. Они — представители среднего класса без каких-либо перспектив для карьерного роста. Денег катастрофически не хватает, а тут еще и очередной взнос за новенькую квартиру не за горами. Чтобы платить по счетам, незадачливые супруги проявляют находчивость, хватаясь за любую вакансию.

Так, учительница принимает предложение о публичном выступлении. Играть на фортепьяно ей предстоит… в костюме осьминога. Тем временем патриарх семьи Фроловых учится выживать на двести рублей в неделю, экономя на каждой мелочи. Их своенравная дочь-подросток превращается в успешного интернет-блогера. Вести социальные сети новоиспеченной звезде помогает брат-романтик. Сумеют ли Фроловы выбраться из долговой ямы?