Юбер Бониссер де ля Бат (Жан Дюжарден) — звезда французской разведки, известный под псевдонимом «агент 117», снова в деле. Списанный было неосмотрительным руководством в тыл, где занимался оцифровкой бумажных документов по последнему слову техники 50-х годов, Юбер нынче отправляется в Африку, чтобы найти пропавшего «четырехзначного» новенького агента 1001 (Пьер Нинэ) и самое главное — помочь местному демократически избранному диктатору Куджа Сангава Бамба…
Основная претензия к фильму - шутки не смешные, а именно что оскорбительные. На всякий случай посмотрел в некоторые в оригинале, вдруг дубляж усугубил - нет, они именно что оскорбительные. Т.е. придуманы скорее всего глупым человеком.
Пример расистских шуток, которые смешат - Однажды в Ирландии, Не грози южному централу... а тут прям плохо.
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