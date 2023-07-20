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Агент 117: Из Африки с любовью Агент 117: Из Африки с любовью
Киноафиша Фильмы Агент 117: Из Африки с любовью Отзывы о фильме «Агент 117: Из Африки с любовью»
OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire Агент 117: Из Африки с любовью 2021 / Франция
6.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Отзывы о фильме «Агент 117: Из Африки с любовью»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Юбер Бониссер де ля Бат (Жан Дюжарден) — звезда французской разведки, известный под псевдонимом «агент 117», снова в деле. Списанный было неосмотрительным руководством в тыл, где занимался оцифровкой бумажных документов по последнему слову техники 50-х годов, Юбер нынче отправляется в Африку, чтобы найти пропавшего «четырехзначного» новенького агента 1001 (Пьер Нинэ) и самое главное — помочь местному демократически избранному диктатору Куджа Сангава Бамба…

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Ferensy 20 июля 2023, 10:11
Оценка
Фильм не интересный. Сюжет глупый. Если вы любитель испанского стыда - то вам этот фильм подойдёт, в остальных случаях лучше даже 5 метровой палкой не трогать.

Основная претензия к фильму - шутки не смешные, а именно что оскорбительные. На всякий случай посмотрел в некоторые в оригинале, вдруг дубляж усугубил - нет, они именно что оскорбительные. Т.е. придуманы скорее всего глупым человеком.

Пример расистских шуток, которые смешат - Однажды в Ирландии, Не грози южному централу... а тут прям плохо.
20 июля 2023, 10:11 Ответить
Киноафиша.инфо 20 июля 2023, 11:09
в ответ на сообщение Ferensy от 20 июля 2023, 10:11
Добрый день! Спасибо за отзыв!
20 июля 2023, 11:09 Ответить
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