«Агент 117: Из Африки с любовью»: Рецензия Киноафиши

Юбер Бониссер де ля Бат (Жан Дюжарден) — звезда французской разведки, известный под псевдонимом «агент 117», снова в деле. Списанный было неосмотрительным руководством в тыл, где занимался оцифровкой бумажных документов по последнему слову техники 50-х годов, Юбер нынче отправляется в Африку, чтобы найти пропавшего «четырехзначного» новенького агента 1001 (Пьер Нинэ) и самое главное — помочь местному демократически избранному диктатору Куджа Сангава Бамба сохранить власть и уничтожить злобных коммунистов-повстанцев (в политических координатах Юбера все коммунисты — злодеи), которых снабжает оружием СССР.

Агент 117: Из Африки с любовью

Третий фильм о де ля Бате в отличие от предыдущих, над которыми работал гений Мишеля Хазанавичуса («Артист»), написал и поставил Николя Бедос — актер, за последние годы срежиссировавший несколько заметных картин — «Он и она», «Прекрасная эпоха». С точки зрения стиля «Агент» остался прежним, если не считать острый визуальный юмор Хазанавичуса, акцент с которого у Бедоса как будто перенесся на диалоги, в которых сквозит сатира на старорежимные идеалы пятой Республики. Важно помнить, что Хазанавичус сделал в свое время с агентом 117 то же, что и Андре Юнебель когда-то с Фантомасом — превратил из вполне серьезного жанрового произведения в сатирический фарс (Юнебель, кстати, снял в 60-е пару «серьезных» фильмов и про де ля Бата).

Агент 117 по-прежнему остается оплотом двойственной маскулинности (в которой просвечивает гомоэротизм), постколониальной этики (де ля Бат не может сдержать смеха, когда слышит о независимости Африки) и всего французского (по меткому выражению одного из героев, у агента вместо головы «шестиугольник» — символ страны). С первой же секунды пребывания в Африке агент 117 извергает стереотипы, сыпет отменно расистскими шутками, прикрывая это своей фирменной обаятельно-идиотской улыбкой и преувеличенным смехом Дюжардена. Иными словами, все, что писатель Жан Брюс считал его достоинствами, теперь стало поводом для шуток — агент 117 представляет собой сатиру не только на жанр, но и на систему определенных взглядов, которые, надо сказать, за последнее десятилетие стали набирать популярность (привет Марин Ле Пен и «Национальному фронту»). Примечательно, что де ля Бат в отличие от своих коллег — Джонни Инглиша и Остина Пауэрса — не пытается спасти мир, его миссия всегда ограничена корыстными интересами французского правительства.

Агент 117: Из Африки с любовью

Важная и современная повестка — действие происходит в «черной» Африке, из которой Франция получает нефть, алмазы, руду и пр. — не отменяет, а, напротив, только заостряет юмор, который в большинстве случаев остается ситуационным и не мешает «Агенту 117» быть смешным или, по крайней мере, забавным — почти всегда (с известной сноской на относительность понятия смешного). Поклонникам серии, незатейливых фарсов и Жана Дюжардена строго рекомендуется.