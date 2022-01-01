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Иван Франек

Ivan Franek
Иван Франек
Иван Франек Ivan Franek
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Дата рождения
17 июня 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Биография Ивана Франека

Родился 17 июня 1964 года. Плзень, Чехословакия.

Фильмография Ивана Франека
Ричард спускается в ад
Ричард спускается в ад
мюзикл 2017, Италия
5.0
Уши
Уши
драма, комедия 2016, Италия
6.0
Хлорка
Хлорка
драма 2015, Италия
5.0
Жизнь одна, возможно, две
Жизнь одна, возможно, две
драма 2010, Италия
7.0
Армия преступников
Армия преступников
военный, исторический, драма 2009, Франция
7.0
Секреты
Секреты
драма 2007, Чехия
7.0
Шпионские страсти
Шпионские страсти
комедия 2006, Франция
6.0
Набережная Орфевр, 36
Набережная Орфевр, 36
драма, криминал 2004, Франция
5.0
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