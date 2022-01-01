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Иван Франек
Иван Франек
Ivan Franek
О персоне
Фильмография
Иван Франек
Ivan Franek
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Дата рождения
17 июня 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Биография Ивана Франека
Родился 17 июня 1964 года. Плзень, Чехословакия.
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Фильмография Ивана Франека
Ричард спускается в ад
мюзикл
2017, Италия
5.0
Уши
драма, комедия
2016, Италия
6.0
Хлорка
драма
2015, Италия
5.0
Жизнь одна, возможно, две
драма
2010, Италия
7.0
Армия преступников
военный, исторический, драма
2009, Франция
7.0
Секреты
драма
2007, Чехия
7.0
Шпионские страсти
комедия
2006, Франция
6.0
Набережная Орфевр, 36
драма, криминал
2004, Франция
5.0
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