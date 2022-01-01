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Наташа Линдинжер
Наташа Линдинжер
Natacha Lindinger
О персоне
Фильмография
Наташа Линдинжер
Natacha Lindinger
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Дата рождения
20 февраля 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Место рождения
Париж, Франция
Биография Наташа Линдинжер
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Фильмография Наташа Линдинжер
Агент 117: Из Африки с любовью
боевик, комедия
2021, Франция
6.0
Любовь на Рождество
комедия
2013, Франция / Люксембург / Бельгия
4.0
Клиника любви
комедия
2012, Франция / Люксембург / Бельгия
5.0
Коко Шанель и Игорь Стравинский
мелодрама, драма, мюзикл
2009, Франция / Япония / Швейцария
6.0
Два мира
фэнтези, комедия
2007, Франция
5.0
Ни за, ни против, а совсем наоборот
криминал
2003, Франция
6.0
Колония
комедия, фантастика, боевик, триллер
1997, США / Гонконг
6.0
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