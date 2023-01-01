Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Кинотеатр кошмаров Кинотеатр кошмаров
Киноафиша Фильмы Кинотеатр кошмаров Фильмы похожие на Кинотеатр кошмаров
Nightmare Cinema Кинотеатр кошмаров 2018 / США
5.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Кинотеатр кошмаров

Вся информация о фильме
Страшные истории для рассказа незнакомцам
Страшные истории для рассказа незнакомцам
ужасы 2021, США
4.0
Месть на Хеллоуин
Месть на Хеллоуин
ужасы, триллер 2019, США
3.0
Погребальные байки
Погребальные байки
ужасы 2019, США
6.0
Скорее всего ты умрёшь
Скорее всего ты умрёшь
ужасы 2015, США
4.0
Париж, я убью тебя
Париж, я убью тебя
ужасы, фэнтези 2018, Германия / Франция
0.0
Азбука смерти 2
Азбука смерти 2
ужасы 2014, США
6.0
Холодная кожа
Холодная кожа
триллер, фантастика, ужасы 2009,
0.0
Кровные узы
Кровные узы
ужасы 2019, США
4.0
Моя девушка – зомби
Моя девушка – зомби
ужасы, комедия 2014, США
5.0
Никто не выжил
Никто не выжил
триллер, ужасы 2012, США
7.0
Истребитель зомби
Истребитель зомби
ужасы, комедия 2011, Испания / Куба
7.0
Врата 3D
Врата 3D
триллер, ужасы 2010, США
6.0
30 дней ночи
30 дней ночи
триллер, ужасы 2007, Новая Зеландия / США
7.0
Лунатики
Лунатики
ужасы, триллер 1992, США
5.0
Зубастики 2: Основное блюдо
Зубастики 2: Основное блюдо
фантастика, комедия, ужасы 1988, США
5.0
Гремлины
Гремлины
фантастика, ужасы, комедия 1984, США
7.0
Пиранья
Пиранья
комедия, фантастика, ужасы 1978, США
6.0
Полуночный экспресс
Полуночный экспресс
триллер, боевик, ужасы, мистика 2008, США
6.0
Уиджи: Проклятие доски дьявола
Уиджи: Проклятие доски дьявола
ужасы, триллер 2016, США
7.0
Безнадега
Безнадега
драма, фэнтези, ужасы 2006, США
5.0
Мертвец из Тумстоуна
Мертвец из Тумстоуна
боевик, ужасы, фэнтези 2013, США
5.0
Сердце ангела
Сердце ангела
триллер, ужасы, мистика 1987, США / Канада / Великобритания
7.0
Рой
Рой
фантастика, триллер, ужасы 1978, США
4.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше