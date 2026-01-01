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Постер фильма Холодная кожа
Киноафиша Фильмы Холодная кожа

Холодная кожа

, 2009
Cold Skin
триллер, фантастика, ужасы / 18+
Постер фильма Холодная кожа
Режиссер Дэвид Слэйд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2009

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