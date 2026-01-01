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Холодная кожа
Холодная кожа
, 2009
Cold Skin
триллер, фантастика, ужасы / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Режиссер
Дэвид Слэйд
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2009
Рейтинг фильма
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