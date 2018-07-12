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Кинотеатр кошмаров Кинотеатр кошмаров
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Nightmare Cinema

Кинотеатр кошмаров, 2018

2018 / США
5.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Сборник хоррор-короткометражек с Микки Рурком
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Причины посмотреть Факты О фильме

Добро пожаловать в кинотеатр «Риальто», где каждый сможет найти себе фильм по вкусу. Загадочный киномеханик (Микки Рурк) готов удовлетворить самые дерзкие запросы публики. Незнакомец показывает пяти случайным посетителям хорроры с их непосредственным участием. После сеанса любителей острых ощущений ждет столкновение с кошмарами наяву.

Альманах состоит из нескольких новелл от создателей легендарных «Гремлинов», «Противостояния», «30 дней ночи» и «Полуночного экспресса». В первом эпизоде зрители станут свидетелями жестокой расправы над подростками. Безумный маньяк постмодернистского слэшера устраняет их одного за другим, проливая литры крови. Но каковы истинные мотивы злоумышленника, скрывающегося под маской?

Вторая история повествует о женщине с жутким шрамом на лице, мечтающей о том, чтобы вернуть былую красоту. Ради устранения дефекта она ложится под нож пластического хирурга в мрачной клинике, расположенной на отшибе города. Процедура заканчивается не так, как хотелось пациентке.

Далее действие перенесется в католическую школу закрытого типа. Ученики подвергаются атаке со стороны могущественного демона, заставляющего их делать вещи, противоречащие строгим религиозным правилам заведения.

В четвертой новелле авторы познакомят аудиторию с психически нездоровой женщиной, утратившей связь с реальностью, а в финале главным действующим лицом окажется вундеркинд, погибший в результате несчастного случая. Вернувшись с того света, молодой человек сталкивается с паранормальной активностью.

 

Продюсеру Мику Гаррису, известному по экранизациям произведений Стивена Кинга «Сияние» и «Противостояние», удалось задействовать сразу нескольких именитых режиссеров прошлого и настоящего. Новеллу «Существо в лесу» снял постановщик «Истребителя зомби» и «Азбуки смерти 2» Алехандро Бругуес. Вторую часть под названием «Мирари» срежиссировал автор «Гремлинов» и «Воя» Джо Данте. Третий эпизод создан японцем Рюхэем Китамурой, который прославился фильмами «Полуночный экспресс» и «Никто не выжил». Дэвид Слейд, знакомый зрителям по сериалу «Ганнибал» и саге «Сумерки», поставил четвертую короткометражку. Над последней работал сам Мик Гаррис.

Прежде Гаррису уже доводилось собирать звездных режиссеров в рамках одной хоррор-антологии. В его культовом сериале «Мастера ужасов» приняли участие Джон Карпентер («Хэллоуин», «Нечто»), Дарио Ардженто («Кроваво-красное», «Суспирия»), Такаси Миике («Первая любовь», «Кинопроба»), Стюарт Гордон («Реаниматор», «Дагон») и другие.

Несмотря на скромный бюджет, группа режиссеров привлекла к съемкам сразу нескольких знаменитых актеров: Патрика Уилсона («Заклятие», «Фарго»), Аннабет Гиш («Секретные материалы»), Ричарда Чемберлена («Сегун»), Адама Годли («Академия Амбрелла», «Записки юного врача») и Микки Рурка («Город грехов», «Железный человек 2»).

Согласно задумке, «Кинотеатр кошмаров» выдержан в духе хоррор-антологий 80-90-х «Калейдоскоп ужасов», «Байки из склепа», «Сумеречная зона» и «Сказки темной стороны». Связующим звеном оказывается персонаж в исполнении Рурка.

Случайные прохожие забредают в странный кинотеатр «Риальто», где каждому показывается фильм ужасов с собственным участием. А после просмотра бедолаг ждёт встреча с загадочным человеком, именующим себя Киномехаником.

5.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2018
Премьера в России 8 апреля 2021
Премьера онлайн 21 июня 2019
Премьера в мире 12 июля 2018
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Джо Данте
Джо Данте
В ролях
Микки Рурк
Микки Рурк
Ричард Чемберлен
Ричард Чемберлен
Адам Годли
Адам Годли
Орсон Чаплин
Орсон Чаплин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Кинотеатр кошмаров 3 постера
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Кинотеатр кошмаров
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Загадочный и жуткий кинотеатр заманивает посетителей, предлагая каждому своё кино, в котором зритель сыграет главную роль. Каждый из пяти сюжетов расскажет отдельную историю. Молодой паре придётся противостоять маньяку в костюме сварщика, девушку со шрамами на лице жених уговорит на пластическую операцию, а священник вместе с монашкой столкнётся с проявлениями дьявольского зла. За всеми жуткими киносеансами следит киномеханик, которому очень важен каждый посетитель. Антологии хорроров…
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User 10 апреля 2021, 23:41
ужасный фильм!!
3110lilija 11 апреля 2021, 15:38
Отвратительный фильм. Не тратьте время деньги и нервы
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Кадры из фильма Все кадры
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