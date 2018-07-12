Кинотеатр кошмаров, 2018

Добро пожаловать в кинотеатр «Риальто», где каждый сможет найти себе фильм по вкусу. Загадочный киномеханик (Микки Рурк) готов удовлетворить самые дерзкие запросы публики. Незнакомец показывает пяти случайным посетителям хорроры с их непосредственным участием. После сеанса любителей острых ощущений ждет столкновение с кошмарами наяву.

Альманах состоит из нескольких новелл от создателей легендарных «Гремлинов», «Противостояния», «30 дней ночи» и «Полуночного экспресса». В первом эпизоде зрители станут свидетелями жестокой расправы над подростками. Безумный маньяк постмодернистского слэшера устраняет их одного за другим, проливая литры крови. Но каковы истинные мотивы злоумышленника, скрывающегося под маской?

Вторая история повествует о женщине с жутким шрамом на лице, мечтающей о том, чтобы вернуть былую красоту. Ради устранения дефекта она ложится под нож пластического хирурга в мрачной клинике, расположенной на отшибе города. Процедура заканчивается не так, как хотелось пациентке.

Далее действие перенесется в католическую школу закрытого типа. Ученики подвергаются атаке со стороны могущественного демона, заставляющего их делать вещи, противоречащие строгим религиозным правилам заведения.

В четвертой новелле авторы познакомят аудиторию с психически нездоровой женщиной, утратившей связь с реальностью, а в финале главным действующим лицом окажется вундеркинд, погибший в результате несчастного случая. Вернувшись с того света, молодой человек сталкивается с паранормальной активностью.