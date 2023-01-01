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Кинотеатр кошмаров
Кинотеатр кошмаров, 2018: актеры и роли
Nightmare Cinema
Кинотеатр кошмаров
2018 / США
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5.4
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Кинотеатр кошмаров, 2018: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джо Данте
Joe Dante
Мик Гэррис
Mick Garris
Рюхэй Китамура
Ryuhei Kitamura
Дэвид Слэйд
David Slade
Алехандро Бругуес
Alejandro Brugués
В ролях
Микки Рурк
Mickey Rourke
Ричард Чемберлен
Richard Chamberlain
Адам Годли
Adam Godley
Орсон Чаплин
Orson Chaplin
Эрик Нелсен
Eric Nelsen
Кевин Фонтейн
Kevin Fonteyne
Морис Бенард
Maurice Benard
Элизабет Ризер
Elizabeth Reaser
Тэнджи Эмброуз
Tangie Ambrose
Белинда Баласки
Belinda Balaski
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