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Кинотеатр кошмаров Кинотеатр кошмаров
Киноафиша Фильмы Кинотеатр кошмаров Кинотеатр кошмаров, 2018: актеры и роли
Nightmare Cinema Кинотеатр кошмаров 2018 / США
5.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Кинотеатр кошмаров, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джо Данте Джо Данте Joe Dante Мик Гэррис Мик Гэррис Mick Garris Рюхэй Китамура Рюхэй Китамура Ryuhei Kitamura Дэвид Слэйд Дэвид Слэйд David Slade Алехандро Бругуес Алехандро Бругуес Alejandro Brugués
В ролях
Микки Рурк Микки Рурк Mickey Rourke Ричард Чемберлен Ричард Чемберлен Richard Chamberlain Адам Годли Адам Годли Adam Godley Орсон Чаплин Орсон Чаплин Orson Chaplin Эрик Нелсен Эрик Нелсен Eric Nelsen Кевин Фонтейн Кевин Фонтейн Kevin Fonteyne Морис Бенард Морис Бенард Maurice Benard Элизабет Ризер Элизабет Ризер Elizabeth Reaser Тэнджи Эмброуз Тэнджи Эмброуз Tangie Ambrose Белинда Баласки Белинда Баласки Belinda Balaski
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