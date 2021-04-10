Наша рецензия

Загадочный и жуткий кинотеатр заманивает посетителей, предлагая каждому своё кино, в котором зритель сыграет главную роль. Каждый из пяти сюжетов расскажет отдельную историю. Молодой паре придётся противостоять маньяку в костюме сварщика, девушку со шрамами на лице жених уговорит на пластическую операцию, а священник вместе с монашкой столкнётся с проявлениями дьявольского зла. За всеми жуткими киносеансами следит киномеханик, которому очень важен каждый посетитель. Антологии хорроров…