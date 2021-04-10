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Кинотеатр кошмаров Кинотеатр кошмаров
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Nightmare Cinema Кинотеатр кошмаров 2018 / США
5.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Кинотеатр кошмаров»

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Наша рецензия

Загадочный и жуткий кинотеатр заманивает посетителей, предлагая каждому своё кино, в котором зритель сыграет главную роль. Каждый из пяти сюжетов расскажет отдельную историю. Молодой паре придётся противостоять маньяку в костюме сварщика, девушку со шрамами на лице жених уговорит на пластическую операцию, а священник вместе с монашкой столкнётся с проявлениями дьявольского зла. За всеми жуткими киносеансами следит киномеханик, которому очень важен каждый посетитель. Антологии хорроров…

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Ramshed Yusupov 10 апреля 2021, 00:33
Нас не пустили, т.к девущке 17(
10 апреля 2021, 00:33 Ответить
User 10 апреля 2021, 23:41
ужасный фильм!!
10 апреля 2021, 23:41 Ответить
3110lilija 11 апреля 2021, 15:38
Отвратительный фильм. Не тратьте время деньги и нервы
11 апреля 2021, 15:38 Ответить
Владислав Король 13 апреля 2021, 22:13
Что-то есть в нем.
13 апреля 2021, 22:13 Ответить
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