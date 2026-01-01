В штаб Военно-воздушных сил восточного побережья США поступает сигнал тревоги с одной из баз, расположенных в Техасе, недалеко от городка Моррисвиль. Для выяснения ситуации на базу отправлен отряд во главе с генералом Слэйтером. Прибывшие военные находят всех служащих мертвыми, в живых остался только один человек — энтомолог Брэдфорд Крэйн. Он сообщает военным, что весь персонал был убит африканскими пчёлами-убийцами, рой которых напал на базу. Генерал Слэйтер не поверил Крэйну и связался со штабом, откуда на самом высоком уровне, к своему огромному удивлению и недовольству, получил приказ оказывать Крэйну всяческое содействие. Тем временем в окрестностях Моррисвиля от укусов пчёл начали погибать люди. Всем становится ясно, что город лежит на пути у смертоносного роя, который со скоростью курьерского поезда движется в направлении Хьюстона, убивая всё живое на своем пути. Крейн объединяет усилия своих друзей ученых — доктора Крима и доктора Хьюббарда, и скептически настроенных военных, среди которых у него неожиданно находится союзник — врач Хелена Андерсон, в попытке остановить и уничтожить пчелиный рой.