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Постер фильма Рой
4.5
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4.5

Рой

, 1978
The Swarm
США / фантастика, триллер, ужасы / 18+
Постер фильма Рой
4.5

О фильме

В штаб Военно-воздушных сил восточного побережья США поступает сигнал тревоги с одной из баз, расположенных в Техасе, недалеко от городка Моррисвиль. Для выяснения ситуации на базу отправлен отряд во главе с генералом Слэйтером. Прибывшие военные находят всех служащих мертвыми, в живых остался только один человек — энтомолог Брэдфорд Крэйн. Он сообщает военным, что весь персонал был убит африканскими пчёлами-убийцами, рой которых напал на базу. Генерал Слэйтер не поверил Крэйну и связался со штабом, откуда на самом высоком уровне, к своему огромному удивлению и недовольству, получил приказ оказывать Крэйну всяческое содействие. Тем временем в окрестностях Моррисвиля от укусов пчёл начали погибать люди. Всем становится ясно, что город лежит на пути у смертоносного роя, который со скоростью курьерского поезда движется в направлении Хьюстона, убивая всё живое на своем пути. Крейн объединяет усилия своих друзей ученых — доктора Крима и доктора Хьюббарда, и скептически настроенных военных, среди которых у него неожиданно находится союзник — врач Хелена Андерсон, в попытке остановить и уничтожить пчелиный рой.

В ролях

Майкл Кейн
Майкл Кейн
Брэд Крейн
Кэтрин Росс
Capt. Helena Anderson
Ричард Уидмарк
Ричард Уидмарк
Gen. Slater
Ричард Чемберлен
Ричард Чемберлен
Dr. Hubbard
Оливия Де Хэвиллэнд
Maureen Schuester
Бен Джонсон
Felix
Ли Грант
Anne MacGregor
Хосе Феррер
Хосе Феррер
Dr. Andrews
Патти Дьюк
Rita
Слим Пикенс
Jud Hawkins
Режиссер Ирвин Аллен
Сценарист Arthur Herzog III, Стёрлинг Силлифант
Композитор Джерри Голдсмит
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 35 минут
Год выпуска 1978
Премьера в мире 26 июня 1978
Дата выхода
14 июля 1978 Россия 12+
26 июня 1978 Великобритания 12
14 сентября 1978 Германия
14 декабря 1978 Испания
14 июля 1978 Казахстан
6 сентября 1978 Нидерланды
14 июля 1978 США
14 июля 1978 Украина
13 сентября 1978 Франция
5 августа 1978 Япония
MPAA PG
Бюджет $21 000 000
Производство Irwin Allen Productions
Другие названия
The Swarm, Der tödliche Schwarm, El enjambre, O Enxame, Roj, Viene el enjambre, Рой, Katastrofplats Houston, L'inévitable catastrophe, Rajzás, Roiul, Rój, Suwômu, Svärm, Svermen, Swarm, Swarm - Lo sciame che uccide, To sminos, Tuhoparvi, Vahşi Arılar, Το σμήνος, Роякът, スウォーム, 蜂灾, 冲天大蜂灾

Рейтинг фильма

4.5
Оцените 14 голосов
4.5 IMDb

Цитаты

General Thalius Slater К завтрашнему дню здесь не останется ни одного африканца... по крайней мере в секторе Хьюстона.

Отзывы о фильме

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