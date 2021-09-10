«Кейт»: Рецензия Киноафиши

Наёмная убийца Кейт (Мэри Элизабет Уинстэд) выполняет в японской Осаке очередное задание. Она должна застрелить из снайперской винтовки местного преступника. В последний момент героиня видит рядом с жертвой совсем юную девочку. Однако Кейт всё же производит роковой выстрел.

Спустя 10 месяцев наёмница решает выйти из дела, выполнив ещё один заказ. Но в последний момент она узнаёт, что её отравили. Теперь Кейт, у которой остались буквально сутки, хочет отомстить своим убийцам. Странным образом ей поможет та самая девочка, которую она оставила сиротой.

История о крутом умирающем герое, в котором в последние моменты жизни цинизм сменяется родительской заботой о слабом ребёнке, стара, как сами боевики. Правда, в последние годы подобные сюжеты повалили на экраны с многократной силой: за «Логаном» последовал второй «Дэдпул», а потом даже «Не дыши 2» подался в ту же тему.

Кейт

Но Netflix в типичной для себя манере не просто берёт классические идеи, а компилирует их в самом неожиданном сочетании. Поэтому «Кейт» превращается в сочетание «Никиты» с «Адреналином», а заодно и с «Леоном», да ещё и в сеттинге современной Японии. Звучит хорошо, но, чтобы достойно реализовать такую идею, нужен режиссёр, который умеет хорошо снимать драйвовый экшен. Увы, Дэвид Литч, доказавший своё мастерство во «Взрывной блондинке», здесь значится лишь продюсером, а ставил картину малоизвестный Седрик Николя-Троян («Белоснежка и Охотник 2»). Потому толкового баланса достичь не получилось.

Начало сюжета делают слишком быстрым. Зрителя ещё толком не успевают познакомить с героиней и её ближайшим другом в исполнении Вуди Харрельсона, как уже пытаются заставить поверить в неожиданно возникшую химию между умирающей женщиной-киллером и подростком из мафиозного клана. Но, справедливости ради, стоит сказать, что у авторов, похоже, и не было задачи показать какую-то слишком глубокую драму — сюжет «Кейт» злонамеренно схематичен. Даже финальный поворот, который подают как некий сюрприз, очевиден уже после половины фильма.

Не давать думать обо всех недостатках мотивации и диалогов должны две составляющие: атмосфера японского мегаполиса и зубодробительный экшен. К сожалению, и здесь не обошлось без огрехов. С антуражем всё в порядке, но остаётся ощущение, что авторы фильма работали по какой-то простейшей методичке и собрали все необходимые для сеттинга клише: город, заполненный неоновой рекламой, концерт молодёжной группы, закусочная, дом с бумажными сёдзи и даже пара взмахов самурайскими мечами. Есть слишком компьютерная, но вполне динамичная погоня на машинах, будто пришедшая из одной из игр Need For Speed. Из-за этого ощущается некая нарочитость, как будто зрителю постоянно напоминают, насколько это красиво и необычно. Хотя каждая сцена в отдельности выглядит эстетично.

Кейт

А вот драки и перестрелки в руках более опытного постановщика могли бы стать действительно великолепными, но в них будто бы не доработали монтаж. Мэри Элизабет Уинстэд действительно отлично справляется с ролью, а традиционные бои «один против толпы» словно возвращают к атмосфере боевиков 80-90-х. Но слишком уж часто в кадре хорошо видно, как злодеи буквально стоят на месте и ждут, пока их ударят, или аккуратно придерживают героине волосы, забывая её хотя бы оттащить от своих коллег. Стоит ли говорить, что Кейт оказывается практически непобедимой и неубиваемой, несмотря на огромное количество ран и синяков (это вдобавок к действию яда), а её враги мрут буквально от одного удара по лицу.

Но всё же эти недостатки скорее для внимательных и придирчивых зрителей. Как одноразовый боевик «Кейт» работает вполне неплохо. Авторы разумно сделали ставку на харизматичных героев и бесконечное количество различных способов убийства. К финалу же действие и вовсе превращается в яркий китч: статисты в качестве пушечного мяса с обеих сторон десятками убивают друг друга, пока героиня в майке с котиком решает важные вопросы. Это, конечно, далеко не феминизированная версия «Джона Уика» и даже не «Взрывная блондинка» — просто типичный «боевик на вечер», который развлечёт и тут же забудется.