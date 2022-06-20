«Спайдерхед»: Рецензия Киноафиши

Недалекое будущее. В этом «прекрасном» мире у осужденных за различные преступления есть право выбора — коротать срок в обыкновенной тюрьме строгого режима или стать подопытной крысой. Корпорация, принадлежащая ученому Стиву Абнести (Крис Хемсворт), приглашает заключенных к участию в испытании новых медицинских препаратов. По заверению Абнести, после тестирования психотропных веществ на людях препараты могут поступить на всемирный рынок — и, как говорится, перевернуть игру.

Одним из подопытных ученого, стоящего на острие науки, является Джефф (Майлз Теллер). Оказавшись в тюрьме из-за двойного убийства, совершенного по неосторожности, герой соглашается на опыты Абнести. Время от времени он вспоминает, кого лишился — друга и любимой девушки, севших с ним в машину в состоянии алкогольного опьянения. В современной исправительной колонии, где над заключенными и проводят разнообразные эксперименты, Джеффу одному из первых предлагают испытать N-40. Это психоделик, заставляющий испытывать человека любовь к кому угодно. Но, по традиции, не все пойдет так, как предполагает ученый.

«Спайдерхед» — новая фантастическая драма режиссера Джозефа Косински. Дебютировав в режиссуре в возрасте 36 лет с сиквелом «Трон: Наследие», Джозеф брался за разноплановые истории. В его арсенале и фантастический «Обливион» с Томом Крузом, и фильм-катастрофа «Дело храбрых» с Джошем Бролиным. Спустя несколько десятилетий Косински выпустил и сиквел «Топ Гана», не так давно представленный на Каннском кинофестивале. И новый «Спайдерхед» отлично вписывается в этот мультижанровый микс автора, который работает с большими бюджетами, но еще не выработал режиссерский почерк.

Спайдерхед

События фильма происходят в интерьерах тюрьмы, которая выглядит как место заключения, крайне привлекательное для пребывания там. Относительно свободное передвижение, современная медицина, досуг и развлечения для заключенных. Словом, любой каприз за деньги (будто бы налогоплательщиков, но не совсем) — лишь бы сохранить чистоту эксперимента. «Спайдерхед» будто воплощает то, что не получилось у знаменитого Стэнфордского тюремного эксперимента Филипа Зимбардо, — этическое соответствие и тесты на заключенных во благо человечества.

Но фактически лента Косински оказывается не тем, чем хочет выглядеть изначально. При знакомстве с главными действующими лицами неизбежно вскрывается подоплека всего действа, представленного на экране. Герой Хемсворта ссылается на комитет, которого не существует. Джефф играется с ролью кореша сумасшедшего ученого, хотя постепенно начинает разбираться, что происходит в этом загадочном лабораторном центре. Игра в поддавки как центральный метод, используемый режиссером, заводит его в маниакальный тупик — здесь люди перестают казаться хорошими и теряют человеческий облик.

Спайдерхед

Если попытаться придать «Спайдерхеду» подобие внятной характеристики, то перед нами шероховатый микс «Побега из Шоушенка» — с толком не раскрытыми героями, которых рисовали одной и той же краской, не промыв при этом кисточки, — и «Вечного сияния чистого разума» из параллельной вселенной, где сценарий к фильму писал не Чарли Кауфман. Все это разворачивается в парадигме «комендант — заключенный», читай — человек, обладающий властью, и человек, лишенный права на выбор. Согласие заключенных на инъекцию того или иного психоделика оказывается не более чем фикцией, как, в принципе, и вся интрига, заложенная авторами.

Сказать, что новая работа Косински несостоятельна, — слишком мягкий вердикт автору, у которого за спиной не самые провальные проекты. Но именно работа для стриминг-гиганта Netflix оказалась, как ни странно, наиболее ярко выраженной неудачей уроженца Айовы. Это типовая фантастика, режиссер которой боится выйти за рамки жанра и сделать шаг в сторону. За ширмой псевдоюмористических зарисовок режиссер пытается скрыть детально непродуманную философию. Все диалоги ученого о самоуправстве и величии — лишь беспочвенные монологи эгоистичного самодура.

Спайдерхед

Впрочем, даже халтура подобного уровня, без сомнения, найдет своего зрителя — поклонников фантастики средней руки (пресловутой категории B) в мире хоть отбавляй. Возможно, с ориентиром именно на эту аудиторию Косинки и не работал, намеренно не вдаваясь в детали и пробегая лишь по вершинам айсберга всех поднимаемых в ленте тем — от заигрываний в божественное провидение и исследования потенциала психоделической автократии до попыток подмены настоящих чувств и эксплуатации чужой воли в корыстных интересах. Однако для какого-либо сочувствия и эмпатии в отношении героев на экране этой «пробежки» отчаянно не хватает.

Спайдерхед

На выходе получаем сомнительный эксперимент над фантастическим тропом о свободе воли, который не поднимает планку жанра, не провоцирует к дискуссии и не отвечает на вопросы (ни с помощью намеков, ни буквально). 105 минут переливания из пустого в пустое — метафорический стакан «Спайдерхеда» никто не удосужился наполнить хотя бы подобием содержания, оставив гнить небезынтересную, в общем-то, идею у входной двери Джозефа Косински.