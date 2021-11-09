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Миранда Тапселл
Миранда Тапселл
Miranda Tapsell
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Миранда Тапселл
Miranda Tapsell
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Дата рождения
11 декабря 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Дарвин, Австралия
Биография Миранда Тапселл
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Фильмография Миранда Тапселл
Дорога домой
анимация, комедия
2021, США / Австралия
7.0
Свадьба по высшему разряду
комедия
2019, Австралия
6.0
Дерево желаний
анимация
2019, Австралия
4.0
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Самые прелестные животные в мире бегут из зоопарка в трейлере мультфильма «Дорога домой»
Премьера анимационной приключенческой комедии состоится 10 декабря на Netflix.
Написать
9 ноября 2021 12:36
Netflix выпустил тизер мультфильма «Дорога домой» с обаятельными танцующими животными
Анимационная картина выйдет на стрим-сервисе 10 декабря.
Написать
15 октября 2021 17:09
Айла Фишер, Тим Минчин, Эрик Бана и Гай Пирс озвучат животных в анимационной комедии от Netflix
Фильм расскажет о смертоносных австралийских животных, которые решают сбежать из зоопарка.
Написать
30 ноября 2020 16:49
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