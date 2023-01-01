Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Соломенная шляпка Соломенная шляпка
Киноафиша Фильмы Соломенная шляпка Соломенная шляпка, 1975: актеры и роли
Соломенная шляпка 1975 / СССР
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Соломенная шляпка, 1975: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Леонид Квинихидзе Леонид Квинихидзе
В ролях
Андрей Миронов Андрей Миронов Andrei Mironov Владислав Стржельчик Vladislav Strzhelchik Зиновий Гердт Зиновий Гердт Ефим Копелян Ефим Копелян Людмила Гурченко Людмила Гурченко Lyudmila Gurchenko Екатерина Васильева Екатерина Васильева Алиса Фрейндлих Алиса Фрейндлих Alisa Freindlich Михаил Козаков Михаил Козаков Mikhail Kozakov
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Женщины с этими 3 именами любят манипулировать мужчинами
Тест: собакой какой породы вы могли бы стать?
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Ради джинсов и не на такое готовы: Собчак и Бородина сцепились на глазах россиян
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Благородные «олени»: только обладатели этих имен не уйдут от вас, застав с любовником в постели
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше