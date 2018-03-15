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Леонид Квинихидзе
Леонид Квинихидзе
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Леонид Квинихидзе
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Дата рождения
21 декабря 1937
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
13 марта 2018
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Леонида Квинихидзе
Родился 21 декабря 1937 года. Ленинград, СССР (Санкт-Петербург, Россия).
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Фильмография Леонида Квинихидзе
Друг
драма, мелодрама
1987, СССР
7.0
Мэри Поппинс, до свидания!
мюзикл, фэнтези, семейный
1983, СССР
7.0
Шляпа
мюзикл, драма, комедия
1981, СССР
5.0
31 июня
мюзикл, фэнтези, мелодрама
1978, СССР
7.0
Небесные ласточки
мюзикл, драма, комедия
1976, СССР
6.0
Соломенная шляпка
мелодрама, комедия
1975, СССР
7.0
Миссия в Кабуле
военный
1970, СССР
5.0
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