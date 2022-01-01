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Ефим Копелян
Ефим Копелян
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Ефим Копелян
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Дата рождения
12 апреля 1912
Возраст
62 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
6 марта 1975
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Ефим Копелян
Родился 12 апреля 1912 года. Речица, Россия (Беларусь).
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Фильмография Ефим Копелян
Соломенная шляпка
мелодрама, комедия
1975, СССР
7.0
Северный вариант
мелодрама, драма
1974, СССР
6.0
Судьба «Резидента»
детектив, приключения
1970, СССР
7.0
Чайка
драма
1970, СССР
7.0
Опасные гастроли
исторический, боевик
1969, СССР
6.0
Ошибка «Резидента»
детектив
1968, СССР
7.0
Новые приключения неуловимых
приключения, боевик
1968, СССР
7.0
Бабье царство
драма
1967, СССР
7.0
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