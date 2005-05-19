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Чудная долина

Chudnaya dolina 18+
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О фильме

Посреди предгорий Средней Азии затерялось местечко с дивным названием Чудная долина. Отношения между местными жителями сложились до крайности запутанные. Молодой пастух Сардор без памяти влюблен в красавицу Лейлу. Парня ничуть не смущает, что его возлюбленная давно замужем за богачом Маруфом - он ищет способ подтолкнуть законного мужа Лейлы к мысли о разводе. Тем временем дед Лейлы Саид пытается добиться взаимности у Айши, до сих пор ждущей не вернувшегося с войны мужа. Внучка Айши по имени Малика мечтает уехать в большой город и выйти замуж за иностранца вопреки воле консервативных родителей. Однажды в Чудную долину забредает барашек со странной надписью на боку. Как ни странно, появление животного в итоге расставляет все по местам...

  • Создательница фильма Рано Кубаева известна не только как режиссер и сценарист, но и как актриса. В ее творческом багаже - актерские работы в таких картинах, как “Приключения маленького Мука” (1983), “С днем рождения!” (1998), “С любовью, Лиля” (2003). 
  • Игорь Десятников, исполнивший в “Чудной долине” роль Маруфа, в 2009 году появился еще в одном проекте Рано Кубаевой - сериале “Реальные кабаны”.
  • “Чудная долина” - не первая совместная работа Надежды Румянцевой (Айша) и Михаила Козакова (Саид). Ранее актеры озвучивали героев мультфильмов “38 попугаев” (1976), “Куда идет Слоненок” (1977), №Привет Мартышке” (1978) и других.

Комедия-притча о том, как соединились три влюбленные пары. Действие происходит в Средней Азии.

Пастух с душой художника Сардор давно влюблен в Лейлу. Муж Лейлы, делец Маруф, не любит ее, однако не собирается отпускать, не хочет сказать заветное слово "талак" ("развод"). Ситуация осложняется тем, что Сардор работает на Маруфа. Дед Лейлы Саид ухаживает за своей соседкой, старушкой Айшой. Но она ждет своего мужа Али, много лет назад не вернувшегося с войны. Внучка бабушки Айши Малика мечтает о карьере певицы и живет в городе. Ее возлюбленный ? американец Майкл, работающий военным переводчиком. Отец Малики, крупный чиновник, против того, чтобы дочь вышла замуж за иностранца. Преодолев множество препятствий, три любящие пары наконец соединятся. И поможет им в этом... самый обычный баран. Или, может быть, не совсем обычный?..

Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 19 мая 2005
Дата выхода
19 мая 2005 Россия Наше кино 12+
19 мая 2005 Беларусь
19 мая 2005 Казахстан
19 мая 2005 Украина
Производство CTB Film Company
Другие названия
Chudnaya dolina, Чудная долина
Режиссер
Рано Кубаева
В ролях
Надежда Румянцева
Надежда Румянцева
Михаил Козаков
Михаил Козаков
Мария Беккер
Игорь Десятников
Шамиль Хаматов
Шамиль Хаматов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
4.7 IMDb
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Чудная долина

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