Посреди предгорий Средней Азии затерялось местечко с дивным названием Чудная долина. Отношения между местными жителями сложились до крайности запутанные. Молодой пастух Сардор без памяти влюблен в красавицу Лейлу. Парня ничуть не смущает, что его возлюбленная давно замужем за богачом Маруфом - он ищет способ подтолкнуть законного мужа Лейлы к мысли о разводе. Тем временем дед Лейлы Саид пытается добиться взаимности у Айши, до сих пор ждущей не вернувшегося с войны мужа. Внучка Айши по имени Малика мечтает уехать в большой город и выйти замуж за иностранца вопреки воле консервативных родителей. Однажды в Чудную долину забредает барашек со странной надписью на боку. Как ни странно, появление животного в итоге расставляет все по местам...
Комедия-притча о том, как соединились три влюбленные пары. Действие происходит в Средней Азии.
Пастух с душой художника Сардор давно влюблен в Лейлу. Муж Лейлы, делец Маруф, не любит ее, однако не собирается отпускать, не хочет сказать заветное слово "талак" ("развод"). Ситуация осложняется тем, что Сардор работает на Маруфа. Дед Лейлы Саид ухаживает за своей соседкой, старушкой Айшой. Но она ждет своего мужа Али, много лет назад не вернувшегося с войны. Внучка бабушки Айши Малика мечтает о карьере певицы и живет в городе. Ее возлюбленный ? американец Майкл, работающий военным переводчиком. Отец Малики, крупный чиновник, против того, чтобы дочь вышла замуж за иностранца. Преодолев множество препятствий, три любящие пары наконец соединятся. И поможет им в этом... самый обычный баран. Или, может быть, не совсем обычный?..
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