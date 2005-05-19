Комедия-притча о том, как соединились три влюбленные пары. Действие происходит в Средней Азии.

Пастух с душой художника Сардор давно влюблен в Лейлу. Муж Лейлы, делец Маруф, не любит ее, однако не собирается отпускать, не хочет сказать заветное слово "талак" ("развод"). Ситуация осложняется тем, что Сардор работает на Маруфа. Дед Лейлы Саид ухаживает за своей соседкой, старушкой Айшой. Но она ждет своего мужа Али, много лет назад не вернувшегося с войны. Внучка бабушки Айши Малика мечтает о карьере певицы и живет в городе. Ее возлюбленный ? американец Майкл, работающий военным переводчиком. Отец Малики, крупный чиновник, против того, чтобы дочь вышла замуж за иностранца. Преодолев множество препятствий, три любящие пары наконец соединятся. И поможет им в этом... самый обычный баран. Или, может быть, не совсем обычный?..