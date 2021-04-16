«Упс... Приплыли!»: Рецензия Киноафиши

Животные продолжают путешествовать по залитой водой Земле, надеясь на спасение. Они безуспешно отправляют голубя на поиски суши и из последних сил стараются сохранять мир на ковчеге. Вот только гнездовик Дэйв, отвечающий за кухню, знает ещё об одной проблеме: еда уже почти закончилась и дальнейшее путешествие приведёт если не к голоду, то к массовому поеданию друг друга. Пока он вместе с самкой грюма Хэйзел пытается скрывать беду от окружающих, их дети Финни и Лея, затеяв очередную шалость, вываливаются с ковчега и безнадёжно отстают от сородичей. Но неожиданно они обнаруживают удивительное поселение.

Первая часть европейского мультфильма вышла аж шесть лет назад, и, вероятно, многие уже забыли о её существовании. В далёком 2015-м авторы взяли лишь сеттинг из библейских историй, но полностью отказались от каких-либо религиозных параллелей. Мультфильм был ближе к «Ледниковому периоду», нежели к «Безбилетникам на Ноевом ковчеге».

Упс... Приплыли!

Как относиться к сиквелу, можно определить одной короткой фразой: если вам понравилась первая часть, наверняка придётся по духу и вторая, если нет — лучше даже и не смотреть. Тем более что для понимания новой истории стоит всё-таки ознакомиться с оригиналом, поскольку в продолжении даже не пытаются представлять героев и что-то объяснять про них – мультфильмы связаны неразрывно.

Хотя если посмотреть обе части подряд, бросится в глаза одна досадная деталь: графика за прошедшие годы не слишком-то улучшилась. Хотя фантастические гнездовики и раньше выглядели милыми, так что сильно усложнять и не требовалось.

С повествованием тоже не всё гладко. Мультфильм параллельно рассказывает две истории: одна часть повествования развивается на ковчеге, где Дэйв и Хэйзел пытаются спастись от неизбежной беды. Вторая повествует о путешествии Финни и Леи. Причём последние потом тоже разделяются, и количество линий становится уже критически проблемным. Зрителям трудно следить за всеми персонажами, а у авторов не получается рассказать каждую историю достаточно подробно.

Упс... Приплыли!

Тем более что некоторые сюжетные ходы будто подсмотрели всё у того же «Ледникового периода» или даже «Мадагаскара». Будет, например, забавный закрытый культ у одного племени зверюшек. Да и взаимоотношения хищников с травоядными показаны максимально стандартно.

Спасает, разумеется, юмор. Он максимально детский и прямолинейные, но всё же вызовет улыбку и у родителей. Первая же сцена с массовыми взлётами и падениями (в самом буквальном смысле) определит всю дальнейшую атмосферу. Не обойдётся и без параллелей между миром животных и человеческими технологиями, вплоть до звука сирены.

Упс... Приплыли!

Ну и, конечно, мораль. Очевидная до глупости, но странным образом очень важная сегодня. Пока все взрослые особи устраивают разборки, их детёныши просто дружат. Обитатели ковчега сталкиваются с жителями единственного пристанища и делят территорию. Одни виды боятся других и пытаются всеми силами от них отгородиться. А для Финни близкий друг важнее сородичей и спокойной жизни. Мало того, к неразлучной парочке прибивается ещё и медуза. И многим бы стоило поучиться у этой разношёрстной компании умению находить общий язык.

Очевидно, что «Упс... Приплыли!» не даст ничего нового в плане развития анимации или хотя бы интересных тем. Все сюжетные повороты уже неоднократно мелькали в более удачных работах крупных студий. Но для простейшей детской истории о дружбе в этом мультфильме есть все необходимые составляющие: яркие (в плане цвета) герои, лобовые шутки, очевидная мораль. Поэтому в качестве прямого продолжения первой части он работает вполне чётко.