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Киноафиша Рецензии «Упс... Приплыли!»: Рецензия Киноафиши

«Упс... Приплыли!»: Рецензия Киноафиши

16 апреля 2021 00:00
«Упс... Приплыли!»: Рецензия Киноафиши

Милые фантастические зверюшки снова попадают в беду, но не забывают о дружбе.

Животные продолжают путешествовать по залитой водой Земле, надеясь на спасение. Они безуспешно отправляют голубя на поиски суши и из последних сил стараются сохранять мир на ковчеге. Вот только гнездовик Дэйв, отвечающий за кухню, знает ещё об одной проблеме: еда уже почти закончилась и дальнейшее путешествие приведёт если не к голоду, то к массовому поеданию друг друга. Пока он вместе с самкой грюма Хэйзел пытается скрывать беду от окружающих, их дети Финни и Лея, затеяв очередную шалость, вываливаются с ковчега и безнадёжно отстают от сородичей. Но неожиданно они обнаруживают удивительное поселение.

Первая часть европейского мультфильма вышла аж шесть лет назад, и, вероятно, многие уже забыли о её существовании. В далёком 2015-м авторы взяли лишь сеттинг из библейских историй, но полностью отказались от каких-либо религиозных параллелей. Мультфильм был ближе к «Ледниковому периоду», нежели к «Безбилетникам на Ноевом ковчеге».

«Упс... Приплыли!»: Рецензия Киноафиши
Упс... Приплыли!

Как относиться к сиквелу, можно определить одной короткой фразой: если вам понравилась первая часть, наверняка придётся по духу и вторая, если нет — лучше даже и не смотреть. Тем более что для понимания новой истории стоит всё-таки ознакомиться с оригиналом, поскольку в продолжении даже не пытаются представлять героев и что-то объяснять про них – мультфильмы связаны неразрывно.

Хотя если посмотреть обе части подряд, бросится в глаза одна досадная деталь: графика за прошедшие годы не слишком-то улучшилась. Хотя фантастические гнездовики и раньше выглядели милыми, так что сильно усложнять и не требовалось.

С повествованием тоже не всё гладко. Мультфильм параллельно рассказывает две истории: одна часть повествования развивается на ковчеге, где Дэйв и Хэйзел пытаются спастись от неизбежной беды. Вторая повествует о путешествии Финни и Леи. Причём последние потом тоже разделяются, и количество линий становится уже критически проблемным. Зрителям трудно следить за всеми персонажами, а у авторов не получается рассказать каждую историю достаточно подробно.

«Упс... Приплыли!»: Рецензия Киноафиши
Упс... Приплыли!

Тем более что некоторые сюжетные ходы будто подсмотрели всё у того же «Ледникового периода» или даже «Мадагаскара». Будет, например, забавный закрытый культ у одного племени зверюшек. Да и взаимоотношения хищников с травоядными показаны максимально стандартно.

Спасает, разумеется, юмор. Он максимально детский и прямолинейные, но всё же вызовет улыбку и у родителей. Первая же сцена с массовыми взлётами и падениями (в самом буквальном смысле) определит всю дальнейшую атмосферу. Не обойдётся и без параллелей между миром животных и человеческими технологиями, вплоть до звука сирены.

«Упс... Приплыли!»: Рецензия Киноафиши
Упс... Приплыли!

Ну и, конечно, мораль. Очевидная до глупости, но странным образом очень важная сегодня. Пока все взрослые особи устраивают разборки, их детёныши просто дружат. Обитатели ковчега сталкиваются с жителями единственного пристанища и делят территорию. Одни виды боятся других и пытаются всеми силами от них отгородиться. А для Финни близкий друг важнее сородичей и спокойной жизни. Мало того, к неразлучной парочке прибивается ещё и медуза. И многим бы стоило поучиться у этой разношёрстной компании умению находить общий язык.

Очевидно, что «Упс... Приплыли!» не даст ничего нового в плане развития анимации или хотя бы интересных тем. Все сюжетные повороты уже неоднократно мелькали в более удачных работах крупных студий. Но для простейшей детской истории о дружбе в этом мультфильме есть все необходимые составляющие: яркие (в плане цвета) герои, лобовые шутки, очевидная мораль. Поэтому в качестве прямого продолжения первой части он работает вполне чётко.

Алексей Хромов
Алексей Хромов
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