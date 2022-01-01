Колумбийская любовь, 2004

Искрометная комедия о свадебных приключениях Ори и Тали – молодой пары влюбленных. Лучшая подруга Тали выходит замуж. Тали случайно узнает, что на мальчишнике перед свадьбой мужчины, в особенности Ори, развлекались со стриптизершей. Тали выгоняет Ори из дома, и он, чувствуя, что теряет любимую, предлагает ей руку и сердце. Ори и Тали сообщают родителям о предстоящей свадьбе.

Тут-то и начинаются все приключения. Приходит день свадьбы, и все самым странным образом рушится. Тали и Ори оказываются перед выбором –расстаться или создать свою семью.