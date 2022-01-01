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Колумбийская любовь
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Columbian Love

Колумбийская любовь, 2004

2004 / Израиль
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Искрометная комедия о свадебных приключениях Ори и Тали – молодой пары влюбленных. Лучшая подруга Тали выходит замуж. Тали случайно узнает, что на мальчишнике перед свадьбой мужчины, в особенности Ори, развлекались со стриптизершей. Тали выгоняет Ори из дома, и он, чувствуя, что теряет любимую, предлагает ей руку и сердце. Ори и Тали сообщают родителям о предстоящей свадьбе.

Тут-то и начинаются все приключения. Приходит день свадьбы, и все самым странным образом рушится. Тали и Ори оказываются перед выбором –расстаться или создать свою семью.

6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2004
Режиссер
Шай Канот
В ролях
Аси Коэн
Итай Барнеа
Оснат Хаким
Нир Леви
Эйнат Вейцман
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Колумбийская любовь 1 постер
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