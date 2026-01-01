Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Возвращение в Сайлент Хилл»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Лжец, Великий и Ужасный
Награды и номинации фильма Лжец, Великий и Ужасный
Награды и номинации фильма Лжец, Великий и Ужасный 2017
Онлайн
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Золотой глобус 2018
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Lead Actor in a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Casting for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or Movie
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Марти Великолепный
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Убойная суббота
Отзывы
2025, США / Канада, боевик, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
«В какой семье ужинали картошкой в мундире?»: зрители разобрали сериал «За полчаса до весны» про «Песняров» на молекулы
Этот момент в «Кольцах власти» напугал меня до жути: сильнее логова Шелоб и полчищ орков во «Властелине колец»
Не просто кабинет Калугиной: где и кем на самом деле работали герои «Служебного романа»
Эллочка-людоедка знала всего 30 слов: но только фанаты «12 стульев» вспомнят, какого не было в ее лексиконе (тест)
Звонить сейчас многие не любят, но герои 5 фильмов СССР обожают: вспомните названия лент по кадрам с мужчиной и телефоном (тест)
Финал «Атаки титанов» испоганил один-единственный разговор: пересмотрел тайтл дважды и заметил то, что вы так и не поняли
Я собиралась спать, но сериал «решил» иначе: это же «Настоящий детектив», но в скандинавской глубинке — к рейтингу 8,6 вопросов нет
Шварценеггер не хотел произносить «I’ll be back» в «Терминаторе» — и если разобраться, его позиция звучит логично
Люди с нового «Аватара» уходят толпами: кому точно не надо идти на «Пламя и пепел» – моя рецензия, как простого зрителя
46 млн зрителей собрал самый хитовый фильм на каникулах: на ТВ и онлайн его смотрели в 17 раз больше, чем «Чебурашку 2» в кино
Вместо холодца и водки – пропаганда и сиротки: в Корее поиздевались над «Иронией судьбы» – сюжет переврали от и до, смотреть невыносимо
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667