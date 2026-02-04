Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Малыш» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рецензии «Дело №137»: Рецензия Киноафиши

«Дело №137»: Рецензия Киноафиши

4 февраля 2026 18:02
«Дело №137»: Рецензия Киноафиши

Детективная драма о несправедливости правоохранительной системы.

Стефани (Леа Дрюкер) — сотрудница отдела внутренних расследований. Ее задача — изучать дела о превышении полицейскими должностных полномочий. В 2018 году во время уличных протестов в Париже один из участников движения, двадцатилетний Гийом (Коме Перроне), получил тяжелую травму голову. Принимаясь за расследование, женщина понемногу раскручивает плотный клубок полицейского беззакония и безнаказанности, способный затянуть в пропасть и ее саму.

Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале, где «Дело № 137» получило номинацию на «Золотую пальмовую ветвь». Режиссер Доминик Молль — довольно частый гость в Каннах. Номинации на главный приз фестиваля также получали его триллер о сталкинге «Гарри — друг, который желает Вам добра» и детективная драма с Шарлоттой Генсбур «Лемминг». В своих недавних работах — «Магия зверя» и «Таинственное убийство» — Молль, как и в «Деле № 137» обращается к множественности точек зрения и акцентирует внимание на герое, «маленьком человеке», который стремится докопаться до правды, даже если сталкивается с силами, во много его превосходящими.

Стефани — обычная женщина средних лет с проблемами, знакомыми многим: развод, совместная опека над сыном-подростком, уход за пожилыми родителями, ссоры с начальством и низкая зарплата. Ситуацию усугубляет то, что она буквально находится между молотом и наковальней. Для полицейских она — предатель, раз перешла в отдел внутренних расследований и стала «копать» под своих же. Для обычных граждан она — представительница враждебных правоохранительных органов, в честность и бескорыстность которых уже давно никто не верит. Находясь под постоянным прессингом коллег, бывшего мужа, сына, который стыдится ее профессии, Стефани, тем не менее, находит в себе силы сохранять верность принципам.

«Дело №137»: Рецензия Киноафиши

Дело №137 становится переломным для нее. Собирая факты, Стефани все больше приходит к выводу, что полицейские, стрелявшие в Гийома, нарушили закон. Мальчик не представлял для них никакой угрозы и не проявлял агрессию, но вполне законное желание присоединиться к демонстрантам и отстоять свои права едва не стоило ему жизни. Кто ответит за искалеченную судьбу человека, которому последствия травмы будут отравлять всю оставшуюся жизнь?

Фильм снят в скупой, почти документальной манере. Режиссер скрупулезно погружает зрителя в будни Стефани, в подробностях показывая допросы, сбор улик, поиск свидетелей. Здесь нет шокирующих твистов в духе развлекательных детективов, но зритель видит, как шаг за шагом героиня приближается к неприятной правде: может ли человек, пусть даже самый смелый и честный, в одиночку бороться с системой?

«Дело №137»: Рецензия Киноафиши

Важную роль в «Деле № 137» играют кадры, снятые разными участниками событий на телефон или камерами наблюдения. Вот Гийом вместе с семьей с энтузиазмом едет в Париж из родного городка, чтобы присоединиться к демонстрантам. Вот друг Гийома Реми снимает на камеру полученные им травмы, чтобы собрать доказательства для суда. Вот горничная из отеля, из окон которого было видно происшествие, снимает происходящее. Кажется, что в мире, где улицы нашпигованы камерами, а у каждого зрителя под рукой телефон, уйти от правосудия невозможно. Но, к сожалению, порой правда проигрывает власти.

«Дело № 137» — глубокое исследование современного общества, в котором человек предстает лишь винтиком большой системы, и сломать ее практически невозможно. Тем ценнее в ней люди, которые, вопреки всему, сохраняют человечность и не хотят мириться с несправедливостью.

Арина Виногородская
Арина Виногородская
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡 1
👏
🥺
🤔
🥱
Написать комментарий
Стало известно, когда «Грозовой перевал» выпустят онлайн: рекордную кассу все равно набрать не удалось
Наш тест по «Солдатам» под силу лишь тем, кто постоянно говорит фразами Шматко: угадайте 6 цитат из сериала
После «Дома дракона» — в мини-сериал из 6 эпизодов: Мэтт Смит, кажется, снялся в самой провокационной роли — а вы уже видели?
Немного «Склифосовского», чуть «Теста на беременность» и «Анатомии страсти»: каким будет новый российский сериал про врачей
Французы посмотрели советскую версию «Д'Артаньян и три мушкетёра»: молчать не стали – вынесли сразу несколько вердиктов
«Красавица» могла быть полностью нарисованной — но режиссер выбрал другой путь: теперь это главный повод посмотреть фильм
За окном февраль, а в 5 фильмах СССР – пляжи и солнце: угадайте 5 жарких кинолент по кадрам (тест для фанатов)
Британцы никогда не признавали Ливанова лучшим Шерлоком в истории: в этот «патриотичный» миф верят только в России
Бараш на фарш? К рецепту блинов от «Смешариков» есть 2 серьезных вопроса, хотя и выглядят аппетитно
Комедию с Якубовичем почти запретили в России: все из-за кадров со скандальным стримером
Из «Первого отдела» — во дворец XVIII века: новый исторический сериал с Колесниковым и Ковальчук обещает недетские страсти
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше