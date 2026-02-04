«Дело №137»: Рецензия Киноафиши

Стефани (Леа Дрюкер) — сотрудница отдела внутренних расследований. Ее задача — изучать дела о превышении полицейскими должностных полномочий. В 2018 году во время уличных протестов в Париже один из участников движения, двадцатилетний Гийом (Коме Перроне), получил тяжелую травму голову. Принимаясь за расследование, женщина понемногу раскручивает плотный клубок полицейского беззакония и безнаказанности, способный затянуть в пропасть и ее саму.

Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале, где «Дело № 137» получило номинацию на «Золотую пальмовую ветвь». Режиссер Доминик Молль — довольно частый гость в Каннах. Номинации на главный приз фестиваля также получали его триллер о сталкинге «Гарри — друг, который желает Вам добра» и детективная драма с Шарлоттой Генсбур «Лемминг». В своих недавних работах — «Магия зверя» и «Таинственное убийство» — Молль, как и в «Деле № 137» обращается к множественности точек зрения и акцентирует внимание на герое, «маленьком человеке», который стремится докопаться до правды, даже если сталкивается с силами, во много его превосходящими.

Стефани — обычная женщина средних лет с проблемами, знакомыми многим: развод, совместная опека над сыном-подростком, уход за пожилыми родителями, ссоры с начальством и низкая зарплата. Ситуацию усугубляет то, что она буквально находится между молотом и наковальней. Для полицейских она — предатель, раз перешла в отдел внутренних расследований и стала «копать» под своих же. Для обычных граждан она — представительница враждебных правоохранительных органов, в честность и бескорыстность которых уже давно никто не верит. Находясь под постоянным прессингом коллег, бывшего мужа, сына, который стыдится ее профессии, Стефани, тем не менее, находит в себе силы сохранять верность принципам.

Дело №137 становится переломным для нее. Собирая факты, Стефани все больше приходит к выводу, что полицейские, стрелявшие в Гийома, нарушили закон. Мальчик не представлял для них никакой угрозы и не проявлял агрессию, но вполне законное желание присоединиться к демонстрантам и отстоять свои права едва не стоило ему жизни. Кто ответит за искалеченную судьбу человека, которому последствия травмы будут отравлять всю оставшуюся жизнь?

Фильм снят в скупой, почти документальной манере. Режиссер скрупулезно погружает зрителя в будни Стефани, в подробностях показывая допросы, сбор улик, поиск свидетелей. Здесь нет шокирующих твистов в духе развлекательных детективов, но зритель видит, как шаг за шагом героиня приближается к неприятной правде: может ли человек, пусть даже самый смелый и честный, в одиночку бороться с системой?

Важную роль в «Деле № 137» играют кадры, снятые разными участниками событий на телефон или камерами наблюдения. Вот Гийом вместе с семьей с энтузиазмом едет в Париж из родного городка, чтобы присоединиться к демонстрантам. Вот друг Гийома Реми снимает на камеру полученные им травмы, чтобы собрать доказательства для суда. Вот горничная из отеля, из окон которого было видно происшествие, снимает происходящее. Кажется, что в мире, где улицы нашпигованы камерами, а у каждого зрителя под рукой телефон, уйти от правосудия невозможно. Но, к сожалению, порой правда проигрывает власти.

«Дело № 137» — глубокое исследование современного общества, в котором человек предстает лишь винтиком большой системы, и сломать ее практически невозможно. Тем ценнее в ней люди, которые, вопреки всему, сохраняют человечность и не хотят мириться с несправедливостью.