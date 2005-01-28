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Постер фильма Один в темноте
3.6
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3.6

Один в темноте

, 2005
Alone in the Dark
Канада, Германия, США / ужасы, боевик, триллер / 18+
Постер фильма Один в темноте
3.6

О фильме

Сценарий мистического триллера создан по мотивам знаменитой компьютерной игры "Alone in the Dark".

Частный детектив Эдвард Карнби – специалист по паранормальным явлениям. Он берется за самые запутанные дела, связанные с проявлениями сверхъестественных сил. При таинственных обстоятельствах погибает друг Карнби. Пытаясь найти истинную причину смерти близкого человека, сыщик сталкивается с множеством необъяснимых загадок. Расследование приводит детектива на "Остров теней", где Карнби оказывается перед лицом смертельной опасности, грозящей не только ему, но и всему миру. Сотни лет назад на землях "Острова теней" жили представители древней культуры абскани. Им удалось совладать со злом, царившем в мире. Люди абскани наложили заклятье на демонов тьмы и заключили их в адскую темницу. Но согласно древней легенде, в 21-м веке мощь заклятия ослабнет, и силы зла вырвутся на свободу. Дьявольские полчища жаждут власти над миром. Эдвард Карнби пытается спасти себя и весь человеческий род. Но один он бессилен против нечести. И тогда к детективу присоединяется его бывшая возлюбленная Эйлин, очаровательное юное создание, гениальный ученый-антрополог с фантастической памятью. Карнби не подозревал, что главную для него опасность таит встреча с коварной Царицей, злым духом, способным незаметно подчинить себе душу и тело любого смертного.

В ролях

Кристиан Слэйтер
Кристиан Слэйтер
Эдвард Карнби
Тара Рид
Тара Рид
Aline Cedrac
Стивен Дорфф
Стивен Дорфф
Commander Burke
Уилл Сэндерсон
Agent Miles
Марк Эчисон
Марк Эчисон
Captain Chernick
Майк Допуд
Фрэнк С. Тернер
Fischer
Мэттью Уолкер
Professor Hudgens
Мэттью Уокер
Professor Hudgens
Даррен Шахлави
John
Карин Коновал
Карин Коновал
Sister Clara
Крейг Брунански
80's Sheriff
Режиссер Уве Болл
Сценарист Элан Мэстай, Михаэль Рёш, Питер Ширер
Композитор Bernd Wendlandt
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / Германия / США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 2 августа 2005
Премьера в мире 28 января 2005
Дата выхода
21 апреля 2005 Россия Lizard
14 апреля 2005 Беларусь
4 июля 2010 Бельгия
24 февраля 2005 Германия
17 ноября 2005 Греция
7 декабря 2005 Египет
20 января 2006 Испания
29 июля 2005 Италия
14 апреля 2005 Казахстан
28 января 2005 Канада 14A
20 марта 2009 Китай
6 июля 2005 Кувейт
18 мая 2005 ОАЭ
4 августа 2005 Португалия
28 января 2005 США
3 марта 2005 Таиланд
14 апреля 2005 Украина
27 апреля 2005 Филиппины
20 мая 2006 Япония
MPAA R
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $12 693 645
Производство Boll Kino Beteiligungs GmbH & Co. KG, Herold Productions, Brightlight Pictures
Другие названия
Alone in the Dark, Solo en la oscuridad, Alone in the Dark - Sozinhos no Escuro, Alone in the Dark: O Despertar do Mal, Alone in the Dark: Wyspa cienia, Arôn in za dâku, Aux portes de la noirceur, Egyedül a sötétben, Gudan yixia, Karanlıkta Tek Başına, Misterele întunericului, Oscuridad demoníaca, Sám v temnote, Sami u tami, Smrtonosna tama, Üksinda pimeduses, Один в темноте, Один у темряві, Сам в мрака, アローン・イン・ザ・ダーク, 異形鬼屋, Karanlikta Tek Basina

Рейтинг фильма

3.6
Оцените 10 голосов
2.4 IMDb

Отзывы о фильме

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