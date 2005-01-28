Сценарий мистического триллера создан по мотивам знаменитой компьютерной игры "Alone in the Dark".

Частный детектив Эдвард Карнби – специалист по паранормальным явлениям. Он берется за самые запутанные дела, связанные с проявлениями сверхъестественных сил. При таинственных обстоятельствах погибает друг Карнби. Пытаясь найти истинную причину смерти близкого человека, сыщик сталкивается с множеством необъяснимых загадок. Расследование приводит детектива на "Остров теней", где Карнби оказывается перед лицом смертельной опасности, грозящей не только ему, но и всему миру. Сотни лет назад на землях "Острова теней" жили представители древней культуры абскани. Им удалось совладать со злом, царившем в мире. Люди абскани наложили заклятье на демонов тьмы и заключили их в адскую темницу. Но согласно древней легенде, в 21-м веке мощь заклятия ослабнет, и силы зла вырвутся на свободу. Дьявольские полчища жаждут власти над миром. Эдвард Карнби пытается спасти себя и весь человеческий род. Но один он бессилен против нечести. И тогда к детективу присоединяется его бывшая возлюбленная Эйлин, очаровательное юное создание, гениальный ученый-антрополог с фантастической памятью. Карнби не подозревал, что главную для него опасность таит встреча с коварной Царицей, злым духом, способным незаметно подчинить себе душу и тело любого смертного.