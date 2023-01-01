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Тепловой удар
Тепловой удар, 2013: актеры и роли
Heatstroke
Тепловой удар
2013 / США / ЮАР / Германия
4.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
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«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
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Тепловой удар, 2013: актеры и роли
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Режиссер
Эвелин Пурселл
Evelyn Purcell
В ролях
Стивен Дорфф
Stephen Dorff
Мэйси Уильямс
Maisie Williams
Петер Стормаре
Peter Stormare
Светлана Меткина
Svetlana Metkina
Уоррик Грайер
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