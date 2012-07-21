Оповещения от Киноафиши
5.5 Рейтинг IMDb: 6.2
Неверно

Неверно

Wrong 18+
Причины посмотреть

Факты

О фильме

Проснувшись однажды утром в странное время – 7 часов 60 минут, – Дольф Спрингер обнаруживает, что пропала его любимая собака по кличке Пол. Поиски пса превращаются в череду сюрреалистических событий, в ходе которых Дольф с легкостью может сойти с ума, ведь пальма в его дворе почему-то превратилась в ель, а все окружающие ведут себя ну очень странно. 

  • На собачьей лежанке можно заметить игрушку Flat Eric – куклу, созданную режиссером Квентином Дюпье, которая появляется в рекламе бренда “Levi's” и нескольких короткометражках. 
  • Режиссер Квентин Дюпье является заядлым собачником и через этот фильм он хотел выразить свою любовь к этим животным. 
  • По словам Квентина Дюпье, он намеренно создавал в фильме абсурдную и причудливую реальность, поскольку не любит следовать канонам классической драматургии, предпочитая создавать собственные правила внутри своих фильмов. 
  • Персонаж детектива Ронни вдохновлен теми многочисленными персонажами из фильмов Дэвида Линча, которые остаются равнодушными, когда сталкиваются со странностями и абсурдом. 
  • Многие детали внешности и поведения мастер Чанга были придуманы играющим эту роль актером Уильямом Фихтнером. 

Проснувшись однажды утром, Дольф Спрингер понимает, что потерял любовь своей жизни — Пола, свою собаку. Пытаясь найти Пола, Дольф успевает принять случайное, но значительное участие в жизни окружающих: нимфоманки из доставки пиццы; соседа, помешанного на утренних пробежках; французско-мексиканского садовника-оппортуниста и эксцентричного детектива. Расследование пропажи Пола не приносит быстрых результатов, и довольно скоро становится ясно, в поисках любимой собаки Дольф рискует потерять еще кое-что важное. Например, рассудок.

Неверно - трейлер
Неверно  трейлер
Страна США / Франция
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 4 августа 2012
Премьера в мире 21 июля 2012
Дата выхода
20 сентября 2012 Россия A-One Films 16+
20 сентября 2012 Беларусь
12 сентября 2012 Бельгия
7 ноября 2013 Германия
20 сентября 2012 Казахстан
25 марта 2013 Нидерланды
25 марта 2013 США
20 сентября 2012 Украина
5 сентября 2012 Франция
Сборы в мире $106 425
Производство Realitism Films, Realitism Films, Arte France Cinéma
Другие названия
Wrong, Eksitus, Gázos, Gresit, Sai Lầm, Yanlış, Неверно, 狗狗去哪兒？
Режиссер
Квентин Дюпьё
Квентин Дюпьё
В ролях
Джек Плотник
Эрик Жюдор
Эрик Жюдор
Алексис Дзена
Стив Литтл
Стив Литтл
Уильям Фихтнер
Уильям Фихтнер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.5
10 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 25/01/2013 - 16:45:23): простым людям фильм бы понравился

понравился.
Всё в фильме восхитительно неправильно и наверное, поэтому… Читать дальше…
Цитаты
Master Chang ...Я понял, что люблю своё лицо только после того, как его облили кислотой. Но было уже слишком поздно. Раньше это было просто моё лицо! Я не знал, что люблю его! Я начал снова любить его только тогда, когда оно частично исчезло. Понимаешь?
Dolph Springer Не очень.
Master Chang Человек быстро привыкает ко всему. Ко всему привыкает. Когда у тебя новая куртка, ты радуешься, что её носишь, но это быстро проходит. Ты привыкаешь, и через пару дней эта куртка уже не приносит тебе никакой радости. С другой стороны... если у тебя эту куртку украдут... внутри загорается желание снова её иметь. Вдруг ты начинаешь скучать по ней и снова любить её. То же самое и с обувью.
Неверно - трейлер
Неверно Трейлер
Неверно - отрывок 2
Неверно Отрывок 2
