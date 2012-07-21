Master Chang ...Я понял, что люблю своё лицо только после того, как его облили кислотой. Но было уже слишком поздно. Раньше это было просто моё лицо! Я не знал, что люблю его! Я начал снова любить его только тогда, когда оно частично исчезло. Понимаешь?

Dolph Springer Не очень.