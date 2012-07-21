Проснувшись однажды утром в странное время – 7 часов 60 минут, – Дольф Спрингер обнаруживает, что пропала его любимая собака по кличке Пол. Поиски пса превращаются в череду сюрреалистических событий, в ходе которых Дольф с легкостью может сойти с ума, ведь пальма в его дворе почему-то превратилась в ель, а все окружающие ведут себя ну очень странно.
Проснувшись однажды утром, Дольф Спрингер понимает, что потерял любовь своей жизни — Пола, свою собаку. Пытаясь найти Пола, Дольф успевает принять случайное, но значительное участие в жизни окружающих: нимфоманки из доставки пиццы; соседа, помешанного на утренних пробежках; французско-мексиканского садовника-оппортуниста и эксцентричного детектива. Расследование пропажи Пола не приносит быстрых результатов, и довольно скоро становится ясно, в поисках любимой собаки Дольф рискует потерять еще кое-что важное. Например, рассудок.
понравился.
Всё в фильме восхитительно неправильно и наверное, поэтому… Читать дальше…