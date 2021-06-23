«Жвалы»: Рецензия Киноафиши

Джо и Джерри из «В джазе только девушки», Ллойд и Гарри из «Тупой и еще тупее», наконец, Холмс и Ватсон из множества киноадаптаций. Объединяет эти, казалось бы, ни в чем друг на друга не похожие дуэты то, что все они прямиком из так называемых бадди-муви. Формула этого поджанра довольно проста: два (реже больше) славных парня, которые дружат не благодаря, а вопреки своим различиям, либо ввязываются в дикую авантюру, либо борются с преступностью, либо ни много ни мало спасают мир. Может показаться довольно заурядным снова и снова пересказывать одну и ту же историю о бромансе, слегка меняя детали, но в этом и есть прелесть жанра: элементы бадди-муви просачиваются по меньшей мере почти в каждую комедию.

Наконец добравшиеся до российского проката «Жвалы» Квентина Дюпьё как раз такое кино, только это бадди-муви абсурдиста. Иначе и быть не могло: у Mr. Oizo по-другому и не бывает. Чего еще ждать от человека, снявшего кино об автомобильной шине, которая обрела разум и решила отомстить роду человеческому за сожженных братьев, или о куртке, мечтающей стать единственной на всем свете? Но если «Шина» и «Оленья кожа» были мрачными и местами кровавыми, то «Жвалы» – их полная противоположность, с морем, солнцем и блаженным пофигизмом.

Впервые зритель видит одного из главных героев – Маню, похожего на Чувака из «Большого Лебовски», – в спальном мешке на побережье. «Наверное, упал во сне», – прокомментирует он свое странное положение. На повестке дня у него лишь одно дело – отвезти незнакомцу какой-то кейс и заработать на этом аж 500 евро. Угнав бесхозную развалюху, Маню заезжает к другу Жан-Габу и предлагает тому присоединиться к нему. Жан-Габ быстро соглашается и садится в машину, которая в скором времени начнет издавать странные звуки. Открыв багажник, друзья обнаружат там не фен, как ожидали, а огромную муху. Кейс и 500 евро быстро оказываются забыты, так как у этой парочки появилась «гениальная» идея: выдрессировать насекомое, чтобы оно грабило для них банки.

Жвалы

Гигантская прожорливая муха, по неведомой причине названная Доминик и имеющая повадки лабрадора, не самое абсурдное, что есть в «Жвалах». Дюпьё взял поджанр фильма-ограбления и переиграл все в своем абсурдистском духе: в завязке «Жвал» речь идет об афере, но очень быстро она забывается, только чтобы снова всплыть в финале. От начинающегося с кейса за 500 евро кино ждешь, что главный герой поддастся соблазну и его откроет, из-за чего начнутся все его неприятности, а вместе с ними и экшн. Но Маню и Жан-Габу безразлично как содержимое кейса, так и вознаграждение за его доставку. Этим двоим в принципе неинтересно происходящее вокруг: они не посыпают голову пеплом в случае провалов и не ищут возможностей, потому что те сами возникают из ниоткуда – им остается лишь пользоваться ими. Одни назовут эту парочку паразитами, другие – чуть ли ни абсурдистами. Отчасти правы будут все: Маню и Жан-Габ действительно живут за чужой счет, будь то несчастный, лишившийся по их воле своего трейлера (который сгорит через несколько часов, когда Маню решит приготовить ужин), или девушка, принявшая Маню за школьного друга и впустившая друзей в свой дом. С другой стороны, они живут здесь и сейчас, не привязываются к материальному, радуются мелочам вроде горячего ужина и, как могут, стараются «вписаться» в жизнь, пусть и посредством лжи. За эту их тотальную беспечность и умение довольствоваться малым им и симпатизируешь, прощая паразитический образ жизни.

Жвалы

Исполнители главных ролей Давид Марсе и Грегуар Людиг идеально вписались в этот, казалось бы, дикий сюжет, что и неудивительно. Во-первых, они знакомы с колледжа, и их творческий дуэт под названием Palmashow существует с 2002 года, а на их коллективном счету множество комедийных проектов как в кино, так и в Интернете. Во-вторых, Квентин Дюпьё, помимо всего прочего создавший сценарий «Жвал», писал образы Маню и Жан-Габа специально для них. В итоге оба смотрятся очень органично в ролях придурковатых недотеп. В фильме в своей первой комедийной роли также появляется Адель Экзаркопулос, наиболее известная по «Жизни Адель». Ее героиня Аньес – одна из подруг той самой дамы, что приняла Маню за своего старого друга. Некоторое время назад она получила мозговую травму, из-за которой у нее возник дефект речи: она не просто говорит на повышенных тонах, а прямо-таки орет. В сочетании с ее подозрительностью и нездоровым любопытством ко всему происходящему это создает уморительный эффект, хотя в этом и нет ни грамма политкорректности.

«Жвалы» – это тот случай, когда после прочтения синопсиса фильма возникает одна из двух мыслей. Либо «Черт возьми, мне срочно нужно посмотреть на это безумие», либо «Звучит слишком странно, это не по мне». Но таков уж Mr. Oizo: абсурд и дикости – его визитная карточка. «Жвалы» хороши тем, что подойдут и тому, кто просто хочет посмеяться, и тому, кто от кино ждет смысловой наполненности и глубины.