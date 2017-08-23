Любовь-морковь по-французски, 2017

«Любовь-морковь по-французски» - это фильм французского режиссёра Бруно Шиша («Маленький мир», «Ад»). В картине снялись такие актёры, как Стефан Де Гродт («Путешествие из Парижа», «Странствие Фанни»), Луиз Бургуан («Маленький Николя»), Ор Атика («Красотки», «Каникулы в Провансе»), Джинни Уотсон («2+1», «Астерикс и Облеикс в Британии»), Жан-Бенуа Югё («Сантехник») и другие.
Фильм расскажет о двух парах, Пьер и Эми и Эрик и Пенелопа, который дружат уже много лет. Неожиданно между Пьером и Пенелопой разгорается роман, но, испугавшись своих чувств, они решают прекратить встречаться. Однако после последней проведенной вместе ночи кое-что идет не так... они просыпаются в телах друг друга.
- Существует также одноимённый французский фильм 1999 года
- У режиссёра фильма «Любовь-морковь по-французски» есть номинация на Золотую пальмовую ветвь за лучший короткометражный фильм
- Бруно Шиш является не только режиссёром картины «Тело налево», но также и сценаристом совместно с Николя Мерсье («Мой самый страшный кошмар») и Фабрисом Роже-Лакан («Без тормозов»)
- «Любовь-морковь по-французски» - это первый фильм Бруно Шиша за последние 7 лет
- Стефан Де Гродт и Жан-Бенуа Югё играли вместе в фильме «Путешествие из Парижа»
Пьер и Эми и Эрик и Пенелопа дружат тысячу лет. Но вдруг Пьер и Пенелопа становятся любовниками. Не в силах выйти из ситуации, они решают прекратить отношения. Но после ночи, которая должна была стать последней, они просыпаются… в телах друг друга! Теперь им нужно сохранить свою тайну и как-то вывернуться из всех проблем.