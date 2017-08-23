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L'un dans l'autre / In and Out

Любовь-морковь по-французски, 2017

2017 / Франция
5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Мелодрама о том, как любовники поменялись телами
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«Любовь-морковь по-французски» - это фильм французского режиссёра Бруно Шиша («Маленький мир», «Ад»). В картине снялись такие актёры, как Стефан Де Гродт («Путешествие из Парижа», «Странствие Фанни»), Луиз Бургуан («Маленький Николя»), Ор Атика («Красотки», «Каникулы в Провансе»), Джинни Уотсон («2+1», «Астерикс и Облеикс в Британии»), Жан-Бенуа Югё («Сантехник») и другие.

Фильм расскажет о двух парах, Пьер и Эми и Эрик и Пенелопа, который дружат уже много лет. Неожиданно между Пьером и Пенелопой разгорается роман, но, испугавшись своих чувств, они решают прекратить встречаться. Однако после последней проведенной вместе ночи кое-что идет не так... они просыпаются в телах друг друга.

- Существует также одноимённый французский фильм 1999 года

- У режиссёра фильма «Любовь-морковь по-французски» есть номинация на Золотую пальмовую ветвь за лучший короткометражный фильм

- Бруно Шиш является не только режиссёром картины «Тело налево», но также и сценаристом совместно с Николя Мерсье («Мой самый страшный кошмар») и Фабрисом Роже-Лакан («Без тормозов»)

- «Любовь-морковь по-французски» - это первый фильм Бруно Шиша за последние 7 лет

- Стефан Де Гродт и Жан-Бенуа Югё играли вместе в фильме «Путешествие из Парижа»

Пьер и Эми и Эрик и Пенелопа дружат тысячу лет. Но вдруг Пьер и Пенелопа становятся любовниками. Не в силах выйти из ситуации, они решают прекратить отношения. Но после ночи, которая должна была стать последней, они просыпаются… в телах друг друга! Теперь им нужно сохранить свою тайну и как-то вывернуться из всех проблем.

5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 16 ноября 2017
Премьера в мире 23 августа 2017
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Бруно Шиш
Бруно Шиш
В ролях
Стефан Де Гродт
Стефан Де Гродт
Луиз Бургуан
Луиз Бургуан
Ор Атика
Ор Атика
Джинни Уотсон
Джинни Уотсон
Жан-Бенуа Югё
Жан-Бенуа Югё
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Любовь-морковь по-французски 2 постера
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Любовь-морковь по-французски
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Состоятельный отец семейства Пьер и молодая, но бесплодная Пенелопа крутят бурный роман, пока их половинки заняты делами. Скорая свадьба и усыновление ребенка подталкивают девушку к решению оборвать любовную связь. Однако после прощального секса герои неожиданно меняются телами. Теперь Пьеру предстоит понять, что значит быть женщиной, а Пенелопа должна полностью прочувствовать всю радость семейной жизни и научиться ладить с детьми. Если они не справятся со своей задачей, то, скорее всего, так и…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Фестиваль французского кино «Le Cinema Français» пройдет в 20 городах России С 11 по 18 октября в избранных кинотеатрах нашей сети состоится IV Фестиваль французского кино LE CINEMA FRANCAIS при поддержке Посольства Франции, Французского Института в России и Альянс Франсез
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13 октября 2017 20:07
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