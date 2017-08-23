Любовь-морковь по-французски, 2017

«Любовь-морковь по-французски» - это фильм французского режиссёра Бруно Шиша («Маленький мир», «Ад»). В картине снялись такие актёры, как Стефан Де Гродт («Путешествие из Парижа», «Странствие Фанни»), Луиз Бургуан («Маленький Николя»), Ор Атика («Красотки», «Каникулы в Провансе»), Джинни Уотсон («2+1», «Астерикс и Облеикс в Британии»), Жан-Бенуа Югё («Сантехник») и другие.

Фильм расскажет о двух парах, Пьер и Эми и Эрик и Пенелопа, который дружат уже много лет. Неожиданно между Пьером и Пенелопой разгорается роман, но, испугавшись своих чувств, они решают прекратить встречаться. Однако после последней проведенной вместе ночи кое-что идет не так... они просыпаются в телах друг друга.