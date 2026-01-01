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Фильмография
Эдвин Крюгер
Edwin Krüger
Киноафиша
Персоны
Эдвин Крюгер
Эдвин Крюгер
Edwin Krüger
Дата рождения
7 апреля 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Овен
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Биография Эдвин Крюгер
Родился 7 апреля 1973 года.
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Популярные фильмы
6.5
Финишная прямая
(2011)
6.1
Влюбленный Ван Гог
(2021)
Фильмография Эдвин Крюгер
6.1
Влюбленный Ван Гог
Van Gogh in Love
комедия
2021, Франция
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Рецензия
6.5
Финишная прямая
La ligne droite
спорт, драма
2011, Франция
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