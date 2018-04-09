Ван Гог: Золото и лазурь, 2018

3D Produzioni и Nexo Digital представляют новый взгляд на одного из самых известных художников в истории мировой живописи. «Ван Гог: Золото и лазурь» поразит красочными изображениями великих полотен и раскроет тайны жизни и творчества голландского гения. Эксклюзивно для российских зрителей рассказчиком фильма выступила знаменитый искусствовед и директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова. Картина состоялась благодаря наследию частного коллекционера Ван Гога — Хелен Крёллер-Мюллер (1869-1939), которая в начале XX века приобрела свыше 300 его работ. «Ван Гог: Золото и лазурь» поведает полную удивительных открытий историю, в которой рассказывается о духовной связи между двумя людьми, ни разу не встретившимися в жизни, но разделившими общую тягу к искусству. Родственные души облекли свои тревоги и мучения в слова, оставив после себя огромное количество писем, являющихся искусно написанными литературными произведениями. Эти документы стали бесценными источниками информации при создании повествовательной канвы фильма.