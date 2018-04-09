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Ван Гог: Золото и лазурь Ван Гог: Золото и лазурь
Киноафиша Фильмы Ван Гог: Золото и лазурь
Van Gogh. Tra il Grano e il Cielo

Ван Гог: Золото и лазурь, 2018

2018 / Италия
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Впервые зрители со всего мира получают возможность погрузиться в мир Винсента ван Гога, великого голландского художника, непонятного современниками, огромное творческое наследие которого оказало невероятное влияние на дальнейшее развитие мировой живописи. С помощью картин, рисунков и писем мастера мы можем окунуться в волшебный, окутанный яркими красками чистых цветов мир, в котором существовал Ван Гог, и куда он приглашал ценителей искусства своими работами. 

  • В фильме представлены работы художника из собрания музея Креллер-Мюллер. Его создательница, Хелен Креллер-Мюллер, одной из первых оценила творчество Ван Гога и начала активно собирать его картины. В 1935 году, незадолго до смерти, она подарила свое собрание государству.
  • Проводником зрителя в мир творчества Ван Гога станет знаменитая итальянская актриса Валерия Бруни-Тедески. Кроме того, в качестве лекторов в фильме задействованы многие исследователи и искусствоведы, которые посвятили свои карьеры исследованию жизни и творчества Ван Гога.
  • Герои картины часто ссылаются на письма Ван Гога, особенно его обширную переписку с братом Тео. Эпистолярное наследие Ван Гога ссылает несколько томов писем, написанных на немецком и французском языках, и, помимо анализа творчества художника, играют огромную роль в раскрытии его личности, в частности, на огромный культурный багаж великого живописца.

3D Produzioni и Nexo Digital представляют новый взгляд на одного из самых известных художников в истории мировой живописи. «Ван Гог: Золото и лазурь» поразит красочными изображениями великих полотен и раскроет тайны жизни и творчества голландского гения. Эксклюзивно для российских зрителей рассказчиком фильма выступила знаменитый искусствовед и директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова. Картина состоялась благодаря наследию частного коллекционера Ван Гога — Хелен Крёллер-Мюллер (1869-1939), которая в начале XX века приобрела свыше 300 его работ. «Ван Гог: Золото и лазурь» поведает полную удивительных открытий историю, в которой рассказывается о духовной связи между двумя людьми, ни разу не встретившимися в жизни, но разделившими общую тягу к искусству. Родственные души облекли свои тревоги и мучения в слова, оставив после себя огромное количество писем, являющихся искусно написанными литературными произведениями. Эти документы стали бесценными источниками информации при создании повествовательной канвы фильма.

6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 9 апреля 2018
Возраст 16+
Прокатчик НеваФильм Emotion
Режиссер
Джованни Пискалья
В ролях
Валерия Бруни-Тедески
Валерия Бруни-Тедески
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ван Гог: Золото и лазурь 2 постера
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саундтрек фильма Ван Гог: Золото и лазурь
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