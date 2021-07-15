«Влюбленный Ван Гог»: Рецензия Киноафиши

Художник Лео Мадзотти (Фредерик Дифенталь, неудачливый коп из «Такси» Люка Бессона) мечтает оставить след в истории живописи. Однако его творчество не пользуется популярностью ни у галеристов, ни у обычной публики. Верит в Лео только его девушка Элиза (Анда Коджа), которая на все его жалобы повторяет: «Ничего, как-нибудь выкрутимся». Чтобы свести концы с концами, герой берется за халтуру и на заказ рисует для знакомого рекламщика портрет улыбающегося Ван Гога в розовых тонах. По счастливой случайности картина попадает к амбициозной арт-дилерше (Мари Борг), которая берет Лео под свое крыло и увозит в Америку.

Через десять лет герой возвращается в Париж уже в статусе звезды современного искусства. По дороге в отель он замечает у старьевщика автопортрет Ван Гога и в приступе сентиментальности покупает его, не подозревая о том, что картина обладает волшебными свойствами: изображенный на ней художник (Стив Дрисен) ночью сходит с полотна и отправляется в путешествие, которое приведет его – а вместе с ним и Лео – к так и не растерявшей оптимизма Элизе.

Влюбленный Ван Гог

И название фильма, и его постеры старательно намекают зрителю, что перед ним романтическая комедия. Сюжет этому тоже вполне соответствует: к середине картины между Лео, Элизой и Винсентом Ван Гогом образуется классический любовный треугольник. Неожиданность заключается в том, что романтическое и комическое здесь друг от друга отделены.

Главным объектом шуток становится совриск. Официальный прием в честь открытия персональной выставки Лео в Париже – это парад человеческой глупости. Напыщенные богачи восхищаются надувным китайским единорогом, бессмысленной инсталляцией из вентиляторов и картиной, в которой к великому «Сотворению Адама» Микеланджело пририсован мобильный телефон. Тут, кстати, авторы фильма иронизируют над конкретными художниками: единорог – очевидная отсылка к «Собаке из воздушных шаров» Джеффа Кунса, а полотно с мобильником напоминает работы Дэйва Поллота, который вставляет поп-культурные образы в классические шедевры.

Влюбленный Ван Гог

Достается и публике. В числе гостей выставки – арабский шейх, пара не то американских, не то швейцарских меценатов с пластиковыми улыбками, а также русский олигарх Владимир с женой-блондинкой. Герою супругов представляют как владельцев модного музея современного искусства в Москве (кажется, создатели «Влюбленного Ван Гога» слышали про «Гараж» Дарьи Жуковой и Романа Абрамовича). Обыгран также кинематографический контекст, в котором существует фильм. В разных сценах персонажи вспоминают и «Полночь в Париже» Вуди Аллена, где голливудский сценарист переносился в 1920-е годы, и «Ван Гога» Мориса Пиалы, где рассказывалось о влюбленности художника в дочь французского врача («Это выдумки! Не любил я ее!» – возмущается герой).

А вот во всем, что касается романтической линии, авторы вполне серьезны. Ван Гог возвращается в мир живых, чтобы опровергнуть миф о гениальном творце, для которого на первом месте всегда стоит искусство. Лео, свято веривший, что великий художник должен быть одиночкой и что семья отвлекает от творчества, потрясенно наблюдает за тем, как его кумир провозглашает Элизу главным счастьем своей жизни. Как так получилось? Очень просто. Славы ведь можно и не дождаться, да и как заранее узнаешь, что тебя будут помнить в веках? Поэтому стремиться нужно не к вечности, а к тому, чтобы дома тебя ждал любящий человек. Остальное, возможно, со временем приложится, а возможно, и нет, но жизнь хотя бы будет прожита в радости, а не в печали, которая для Ван Гога, если верить свидетельству о его предсмертных словах, «будет длиться вечно».