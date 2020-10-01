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Малышка с характером Малышка с характером
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The Doorman

Малышка с характером, 2020

2020 / США
4.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Девушка-швейцар с темным прошлом спасает отель от ограбления.
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После травмирующего опыта на службе Али устраивается швейцаром в роскошный многоквартирный дом, но, вопреки ожиданиям, спокойствие на работе ей не светит.

Свой фильм режиссер Рюхэй Китамура окрестил «Крепким орешком», в котором Джон Макклейн, хотя и превратился в женщину, по-прежнему может в одиночку нейтрализовать банду грабителей. В этой роли Брюса Уиллиса сменяет Руби Роуз, для которой роль Али стала первой главной ролью в полнометражном фильме. Невероятно утонченного антагониста и идейного вдохновителя кражи подлинного Рембрандта сыграл звезда «Леона» и «Багровых рек» Жан Рено.

Али (Руби Роуз) оставляет военную службу и возвращается в Нью-Йорк в поисках более размеренной жизни. Именно поэтому она и берется за работу швейцара в многоквартирном доме одного из лучших районов мегаполиса, которую ей предложил ее дядя Пэт (Филипп Уитчерч). Должность не слишком престижная, особенно для бывшего морпеха, но зато никаких сюрпризов и чрезвычайных ситуаций. Однако вскоре после начала ее работы в здание врывается банда грабителей во главе с Виктором Дюбуа (Жан Рено). В стенах квартиры одного из жильцов спрятаны бесценные полотна, которые он намерен заполучить, однако Али, успевшая привязаться к жильцам дома, сделает все возможное, чтобы его остановить.

Первоначально предполагалось, что главную роль в фильме исполнит Кэти Холмс.

Режиссер Рюхэй Китамура называл фильм версией «Крепкого орешка», если бы Джон Макклейн был женщиной.

Первая главная роль Руби Роуз в полнометражном фильме.

В некоторых экшен-сценах актриса Руби Роуз снималась после полученной на съемках сериала «Бэтвумен» травмы. Она была настолько серьезной, что существовал риск, что Роуз окажется парализована.

Первоначально съемки фильма должны были проходить в Канаде, но были перенесены в Румынию.

Англоязычное название фильма переводится как «швейцар» или «портье».

В прошлом она - солдат спецпоразделения, в настоящем - швейцар в роскошном отеле, где готовится дерзкое ограбление. Лишь она стоит между безжалостными  преступниками  и бесценными произведениями искусства, спрятанными в стенах отеля....

4.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 1 октября 2020
Премьера онлайн 9 октября 2020
Премьера в мире 1 октября 2020
Возраст 18+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Рюхэй Китамура
Рюхэй Китамура
В ролях
Руби Роуз
Руби Роуз
Жан Рено
Жан Рено
Аксель Хенни
Аксель Хенни
Руперт Эванс
Руперт Эванс
Джулиан Федер
Джулиан Федер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Малышка с характером 4 постера
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Старший сержант Али Горски уходит с военной службы после провальной миссии по охране посла в Восточной Европе. Девушка вернулась в родной Нью-Йорк и пытается не сойти с ума от давящей безнадеги и посттравматического синдрома. Помощь приходит от родного дяди, который предлагает работу швейцаром в крупном доме. Сейчас он находится на ремонте, оставшихся жильцов можно пересчитать по пальцам, что превращает обязанности в своеобразную формальность с парочкой обаятельных улыбок в день и капелькой…
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саундтрек фильма Малышка с характером
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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