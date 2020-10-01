Малышка с характером, 2020

После травмирующего опыта на службе Али устраивается швейцаром в роскошный многоквартирный дом, но, вопреки ожиданиям, спокойствие на работе ей не светит.

Свой фильм режиссер Рюхэй Китамура окрестил «Крепким орешком», в котором Джон Макклейн, хотя и превратился в женщину, по-прежнему может в одиночку нейтрализовать банду грабителей. В этой роли Брюса Уиллиса сменяет Руби Роуз, для которой роль Али стала первой главной ролью в полнометражном фильме. Невероятно утонченного антагониста и идейного вдохновителя кражи подлинного Рембрандта сыграл звезда «Леона» и «Багровых рек» Жан Рено.

Али (Руби Роуз) оставляет военную службу и возвращается в Нью-Йорк в поисках более размеренной жизни. Именно поэтому она и берется за работу швейцара в многоквартирном доме одного из лучших районов мегаполиса, которую ей предложил ее дядя Пэт (Филипп Уитчерч). Должность не слишком престижная, особенно для бывшего морпеха, но зато никаких сюрпризов и чрезвычайных ситуаций. Однако вскоре после начала ее работы в здание врывается банда грабителей во главе с Виктором Дюбуа (Жан Рено). В стенах квартиры одного из жильцов спрятаны бесценные полотна, которые он намерен заполучить, однако Али, успевшая привязаться к жильцам дома, сделает все возможное, чтобы его остановить.