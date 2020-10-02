«Малышка с характером»: Рецензия Киноафиши

Старший сержант Али Горски уходит с военной службы после провальной миссии по охране посла в Восточной Европе. Девушка вернулась в родной Нью-Йорк и пытается не сойти с ума от давящей безнадеги и посттравматического синдрома. Помощь приходит от родного дяди, который предлагает работу швейцаром в крупном доме. Сейчас он находится на ремонте, оставшихся жильцов можно пересчитать по пальцам, что превращает обязанности в своеобразную формальность с парочкой обаятельных улыбок в день и капелькой учтивости. Но Али придется вновь воспользоваться прошлыми навыками, когда здание захватывают бандиты. Незваные гости во главе с харизматичным европейцем Виктором Дюбуа мечтают найти произведения искусства, спрятанные его бывшим партнером. Вот только преступники сами оказываются мишенью, перейдя дорогу не тому человеку.

Малышка с характером

Все начинается довольно интригующе и обещает много веселья. Нам показывают Восточную Европу, больше похожую на природный заповедник, и местных жителей, передвигающихся в повозке, запряженной лошадью. Дипломатический кортеж черных как смола BMW движется по этим «землям 3-го мира». Их, конечно, сразу атакует многочисленная и до зубов вооруженная группировка в балаклавах, бойцы которой умело стреляют очередями из гранатомета. Кажется, последние, как и автоматы Калашникова, продаются здесь в каждом ларьке. Причины и цель столь размашистого нападения на рядового посла останутся загадкой. Видимо, так устроен этот дикий мир за переделами нормальной Европы и Америки. Очень быстро мы направимся в «центр цивилизации» — Нью-Йорк. Правда, глобализация и еще не добравшиеся ковидные ограничения позволяют «аборигенам», сколотившим деньги в нестабильной ГДР, приехать на новую «землю обетованную» и попытаться вернуть награбленное.

Следующими забавами становятся карикатурные бандиты. Один, например, в восторге от Рахманинова и любит его за «непредсказуемость», но абсолютно не догадывается, что полотна Гойи и других известных художников стоят дороже жалких пяти миллионов. Другой в пылу драки уточняет, какого знака зодиака главная героиня. Просто с Девами у него как-то не складывается и что-то подсказывает, после очередного удара по лицу, что Али не совместима с Близнецами. На их фоне галантный лидер в исполнении Жака выглядит даже слишком скучно. Но вот вновь появляется его главный компаньон, постоянно твердящий «я разберусь». Будем честны, он этого так и не сделает.

Малышка с характером

Радости и развлечению быстро приходит конец, стоит начаться разговорам о семье и долге. Серьезность фильму, состоящему из штампов и дремучих стереотипов, не к лицу. Они заставляют сомневаться и даже поверить в искренность авторов, не предполагающих нас развлекать. Местный экшен усиливает еще больше ощущение неразберихи. Все выглядит до боли знакомым, но как будто искаженным кривым зеркалом. Вот здесь кусочек «Крепкого орешка», чуть поодаль сцена из «Идентификации Борна», не слишком удачная попытка повторить «Джона Уика», а финал буквально копирует драку Нео и агента Смита в метро, пускай и в более реалистичном ключе. Постепенно эта вереница из оммажей и референсов превращается в неразбериху.

Почти все действие, за исключением спасения кошки, похоже на мельтешение. Очень сложно понять, кто кого бьет, а главная героиня от сцены к сцене то прибавляет, то теряет в своих навыках. Последнее действительно выглядит странной претензией в подобных боевиках, но именно попытка удержать экшен в рамках серьезности и реалистичности вредит картине. Намного больше ей бы подошел запредельный абсурд, крохи которого мы увидим в конце. Здесь есть немного расчленения, горящее тело, крутящееся на вентиляторе, и крайне неповоротливые полицейские, как в лучших боевиках 80-х. Все это лучшие моменты фильма, заставляющие грустить о растраченном потенциале.

Малышка с характером

«Малышка с характером» оставляет очень странные и противоречивые ощущения после просмотра. С одной стороны, действие выглядит устаревшим и медленным, а сюжет — раздражающей формальностью с довольно предсказуемым концом. С другой — мы получаем нелепый взгляд на мир за пределами Америки, смешных (так и непонятно, намеренно или нет) злодеев и неплохой финальный экшен. На фильм точно стоит идти, если вы изголодались по боевикам, не хотите разбираться в хитросплетениях Нолана и готовы смириться с тем, что бандитом остановится девушка.

Константин Киценюк