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Джулиан Федер
Джулиан Федер
Julian Feder
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Julian Feder
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Фильмография Джулиана Федера
Клаустрофобы. Долина дьявола
триллер
2022, США
4.0
Малышка с характером
боевик, триллер
2020, США
4.0
Шелли снова в деле
семейный
2015, США
4.0
Шелли снова в деле. Часть 1
комедия, семейный
2013, США
6.0
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Незнакомцы пытаются выбраться из убийственного кукурузного поля в трейлере триллера «Долина дьявола»
Новый детективный хоррор в духе «Куба» и «Королевской битвы».
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20 апреля 2022 12:38
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