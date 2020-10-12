«Все оттенки Токио»: Рецензия Киноафиши

Американка Маргарет переезжает в чуждую Японию, надеясь кардинально изменить свою жизнь. В этой азиатской стране с иной культурой, другой едой и непохожим взглядом на мир она мечтает начать все заново, обретя самостоятельность и спокойствие. Поначалу кажется, все действительно налаживается. Девушка находит работу в школе стюардесс, заводит друзей и предается завораживающим соблазнам. Правда, вместе с ней в Страну восходящего солнца приехали и внутренние демоны, начинающие пожирать ее изнутри, утаскивая в мир разврата. Единственной надеждой на спасение становится случайное знакомство с местным мафиози, но эти отношения оборачиваются новыми проблемами, только усугубляя безнадежное состояние.

Все оттенки Токио

Весь фильм мы будем медленно опускаться на самое дно, а нашими единственными спутниками станут одиночество и страх. Они оказываются ужасными проводниками по красивому и местами дикому для иностранки городу. Несмотря на смену обстановки, попытки обмануть себя довольно стандартны и сразу заводят Маргарет в шумные места с алкоголем и неоновыми вывесками. В них легко напиться до беспамятства и завести очередную случайную интрижку, завершающуюся в отеле любви. Главное, угадать с избранником, ведь не все готовы к простенькому садо-мазо. В таких почасовых комнатах для секса легко забыться, но помогает это лишь на время, превращаясь в своеобразный наркотик. Новая доза, новые извращения и новые попытки почувствовать что-то кроме съедающей похоти и унижения. В Японии глубокие душевные раны опять начинают кровоточить, но что стало их причиной — останется тайной.

Все оттенки Токио

«Все оттенки Токио» погружает нас в самые темные и страшные уголки травмированной человеческой души, но почти обходит стороной колорит токийских улиц. Город оказывается лишь ярким фоном, экзотической декорацией, на которую смотрит иностранец, гайдзин. Правда, такой ракурс будет для зрителя привычным и узнаваемым. Героиня не пытается активно социализироваться, даже неосознанно дистанцируется и отказывается признавать совместимость с иной культурой. Япония, наоборот, отравляет ее жизнь и просто противопоказана при подобной дезориентации и потерянности. Она не пристанище для спасения и не готова быть дружелюбной ради очередной заехавшей за экзотикой туристки. А именно таковой и остается героиня в исполнении Александры Даддарио.

Эти скитания растерянной молодости, полные алкоголя, сигарет и секса, неразрывно связаны с постоянной тревожностью. Большая часть действия происходит ночью, ведь именно тогда Маргарет пускается во все тяжкие. Ее жизнь выглядит русской рулеткой, где очередное знакомство может обернуться столкновением с разгуливающим по улицам маньяком или извращенцем. Чем дальше мы следуем за героиней в кроличью нору, тем больше усиливается наше беспокойство и возникает дискомфорт. В какой-то момент он не исчезает и днем. Кажется, в такой истории возможен единственный конец, а настойчивое саморазрушение, способно завершиться только трагедией. Но для города это будет лишь еще одна незаметная, истлевшая судьба, человек, лишенный будущего и сохранившийся только в виде объявления о пропаже.

Все оттенки Токио

«Все оттенки Токио» — эротический триллер о жизни, ставшей нимфоманским лабиринтом чувств и эмоций. Постоянные тупики и отсутствие надежды заканчиваются беспорядочными связями и мечтой прекратить любую боль. Реальность и обыденность пугают гораздо больше очередных монстров, укрывшихся в темноте. Здесь все на виду, усиливая ужас столкнуться с подобным отражением в зеркале. От жизненной подножки не застрахован никто. Картина понравится поклонникам атмосферных триллеров, где на первый план выходят эмоциональные проблемы, а также любителям экзотики и эротики.

Константин Киценюк