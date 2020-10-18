Наша рецензия

Американка Маргарет переезжает в чуждую Японию, надеясь кардинально изменить свою жизнь. В этой азиатской стране с иной культурой, другой едой и непохожим взглядом на мир она мечтает начать все заново, обретя самостоятельность и спокойствие. Поначалу кажется, все действительно налаживается. Девушка находит работу в школе стюардесс, заводит друзей и предается завораживающим соблазнам. Правда, вместе с ней в Страну восходящего солнца приехали и внутренние демоны, начинающие пожирать ее изнутри,…