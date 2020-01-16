Все о сексе, 2021

Дебютный фильм режиссера Дакоты Шэйн Горман посвящен молодому поколению и проблемам, с которыми оно сталкивается. Сюжет разворачивается вокруг трех подруг 20-летнего возраста – Кейси, Морган и Сейдж. Каждая из них оказывается в тисках кризиса 25 лет, когда приходится не только определяться в своей профессиональной и личной жизни, но и успевать выполнять ужасающие и сбивающие с толку дела, которые приходят вместе с «взрослением».
Морган – амбициозная издательница, которая изо всех сил пытается свести концы с концами. И делает она это единственным известным ей способом – подрабатывая проституткой. Так продолжается до тех пор, пока она не встречает очаровательную и скромную Лоуик. В то время как Морган впервые в жизни влюбляется, ее подруга Кейси начинает распутывать свои собственные проблемы. Она сама себе психотерапевт, поэтому ее лечение быстро превращается в непрерывный поток коктейлей, при помощи которых она пытается справиться со своей затянувшейся депрессией. Тем временем угрюмая художница Сейдж тоже не сидит без дела, а борется со своими собственными демонами. Она чувствует, что в ее жизни есть место лишь одним страданиям и минимальной зарплате, а ее кокетливые беседы с одним из коллег на работе могут лишь разрушить ее хрупкий внутренний мир.
Честный и искренний фильм, посвященный дружбе, разочарованиям и любви, разоблачает недостатки человеческого бытия и неизбежные ошибки, которые мы совершаем в жизни. Самое главное, чтобы героини помнили, что эти ошибки их не определяют.
Режиссер картины Дакота Шэйн Горман родилась и выросла в Лос-Анджелесе, а в 2013 году окончила университет Чепмена (Додж-колледж), выучившись на сценариста. В качестве актрисы Дакота снималась в фильмах и на телевидении, наиболее известными из которых были сериалы «Оборотень» и «Мыслить как преступник». Она также написала сценарий для картины Aftermath.
Компания Gravitas Ventures приобрела права на распространение фильма на территории США и Канады.
Режиссер картины Дакота Шэйн Горман сыграла в фильме одну из главных ролей и выступила также сценаристом картины. Она написала историю, основываясь на своем собственном опыте борьбы с депрессией и тревожным расстройством, которые мучали ее всю молодость.
Вместе с Дакотой Шэйн Горман в фильме также снялись актрисы Натали Линес и Эмма Декерс, а также актеры Парвеш Шина, Мэтт Энджел и Крис Костанцо.
Производством фильма занимались кинокомпании Salt & Light Films совместно с Warrior Woman Productions.
Продюсерами фильма выступили Николь Рио и Келли Бамфорд, а исполнительными продюсерами стали Карлос Джордж и Кен Джонсон.
Компания Myriad Pictures распространяет фильм на международном рынке.
Композитором фильма выступил Антонио Андраде, чей творческий путь начался на андеграундной рок-сцене в бразильском Сан-Паулу. После получения диплома и переезда в Лос-Анджелес Антонио работал в Remote Control Productions – ведущем мировом центре озвучивания фильмов, где он успел поработать над саундтреками к таким анимационным картинам, как «Гадкий я 2» и «Смурфики 2».
Самостоятельные и беспечные Морган, Кейси и Сэйдж – подруги. Кейси борется с депрессией, Сэйдж мечтает о карьере иллюстратора, а пока работает в кофейне. У Морган - перспективная работа в издательстве, но из-за нехватки денег она не прочь оказывать секс-услуги. Регулярные встречи за коктейлями и пиццей, откровенные шутки, разговоры о сексе, мужчинах, карьере и обо всем на свете помогают девушкам справляться с любыми проблемами.