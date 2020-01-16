Все о сексе, 2021

Дебютный фильм режиссера Дакоты Шэйн Горман посвящен молодому поколению и проблемам, с которыми оно сталкивается. Сюжет разворачивается вокруг трех подруг 20-летнего возраста – Кейси, Морган и Сейдж. Каждая из них оказывается в тисках кризиса 25 лет, когда приходится не только определяться в своей профессиональной и личной жизни, но и успевать выполнять ужасающие и сбивающие с толку дела, которые приходят вместе с «взрослением».

Морган – амбициозная издательница, которая изо всех сил пытается свести концы с концами. И делает она это единственным известным ей способом – подрабатывая проституткой. Так продолжается до тех пор, пока она не встречает очаровательную и скромную Лоуик. В то время как Морган впервые в жизни влюбляется, ее подруга Кейси начинает распутывать свои собственные проблемы. Она сама себе психотерапевт, поэтому ее лечение быстро превращается в непрерывный поток коктейлей, при помощи которых она пытается справиться со своей затянувшейся депрессией. Тем временем угрюмая художница Сейдж тоже не сидит без дела, а борется со своими собственными демонами. Она чувствует, что в ее жизни есть место лишь одним страданиям и минимальной зарплате, а ее кокетливые беседы с одним из коллег на работе могут лишь разрушить ее хрупкий внутренний мир.

Честный и искренний фильм, посвященный дружбе, разочарованиям и любви, разоблачает недостатки человеческого бытия и неизбежные ошибки, которые мы совершаем в жизни. Самое главное, чтобы героини помнили, что эти ошибки их не определяют.