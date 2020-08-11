«Красотка в ударе»: Рецензия Киноафиши

Чтобы не томить читателей, сразу выдвинем свою амбициозную гипотезу: отсутствие хотя бы подобия оригинальности. В XXI веке ждать чего-то инновационного особо не приходится даже от экспериментального кино, но приятно видеть, когда некоторые хотя бы пытаются привнести что-то новое в киноиндустрию. Так вот к фильму «Красотка в ударе» это не относится, потому что никакие его детали и нюансы не скроют того факта, что это переложенная на более близкие российским зрителям реалии «Красотка на всю голову» 2018 года, где главную роль исполнила Эми Шумер. Сложно винить создателей за это, учитывая, что это общая тенденция для всего массового российского кинематографа: «Ночная смена» – это провинциальный «Супер Майк», а «Завтрак у папы» – «План игры», где главный герой переквалифицировался из футболиста в рекламщика.

Красотка в ударе

Невзрачная Полина максимально далека от всего «девчачьего»: она носит темную мешковатую одежду, занимается тем, что принято называть «мужской работой», а дома она – главный кормилец. Во время очередных разборок с мужем Юрой камнем преткновения для супругов становится его очередная нелепая бизнес-идея. Слово за слово, и вот в результате рукоприкладства Полина, очнувшись после обморока, начинает смотреть на себя совершенно другими глазами.

Печально видеть такую безынициативность в дебютирующем режиссере. Для большинства из них первые попытки в кино оказываются неудачными, но ровно потому это и есть то самое время, когда нужно пробовать новое, отметать плохое и сохранять на будущее хорошее. Но Яна Гладких, кажется, выбирает путь наименьшего сопротивления – снимает «удобный» для всех фильм с бородатыми анекдотами, набором штампов об отношениях между женщиной и мужчиной и сказке о долгой и счастливой жизни главной героини. Проще говоря, это очередная история о том, как гадкий утенок превращается в красивого (читай, самовлюбленного) лебедя. Хотя надо признать, что делает он это весьма нетипичным образом: никакого волшебного перевоплощения в привычном понимании с главной героиней Полиной не происходит, несмотря на ее отчаянные попытки закачать в себя все, что может предложить пластическая хирургия.

Красотка в ударе

В сегодняшнем инклюзивном обществе сложно игнорировать тот факт, что режиссером и сценаристом фильма выступили женщины. Тем более, когда их фильм заявляется как история о принятии женщиной себя. И вот тут отказаться от упоминания феминистской повестки, точнее квазифеминистской, становится просто невозможным. Вообще то, как обходятся авторы фильма со своими героинями, перечеркивает весь положительный посыл про принятие себя такими, какие мы есть. Своего токсичного мужа, который ее поколачивает, Полина оправдывает, и только после его рукоприкладства начинает думать о себе лучше, а после этого ее поведение не вызывает ровным счетом ничего, кроме раздражения. Ее матери требуется найти мужчину, чтобы в мгновение ока похорошеть и наконец понять, что дочь несчастна с обласканным ей зятем. Сама он на это, видимо, не способна. Секретарша Анжела – настолько карикатурный персонаж, что воспринимать его всерьез в принципе невозможно.

А самой симпатичной на их фоне Вике авторы, кажется, не оставляют вообще никаких шансов: ей только сидеть в одиночестве в кино с ведром поп-корна и обливаться слезами на сеансе «Близости». Но этот персонаж как раз относится к тому, что в этом фильме хорошо. Она по сравнению с главной героиней по-настоящему принимает себя и плевать хотела на мнение окружающих: она захотела и начала учиться танцевать на пилоне, захотела и надела яркую одежду отбросив глупые предрассудки о том, что можно носить с ее фигурой, а что нельзя.

Красотка в ударе

Отлично справился с ролью мужа-размазни Григорий Калинин, у которого Юра вышел таким убедительным, что на протяжении всего фильма не покидает желание самому встряхнуть его и сказать «Опомнись!». Этот невротичный маменькин (а точнее тещин) сынок – просто местная королева драмы, которая при малейшем неудобстве хватается за сердце или грозит покончить с собой. Метаморфоза, произошедшая с ним, кажется наиболее убедительной на фоне всех остальных: биться головой ему не пришлось, потребовался лишь жесткий, но честный разговор, чтобы найти корень своей проблемы и начать работать над собой.

Финал фильма – такое же мелодраматическое клише, как и все описанное выше. Слишком сказочно и слишком неправдоподобно. Хотя в сказках, чем, по сути, и является «Красотка в ударе», по-другому и не бывает, поэтому вряд ли будет справедливым отнести предсказуемость к числу аргументов против просмотра этого фильма.

Красотка в ударе

Для тех, кому интересно, как российская действительность будет изменять уже известные сюжеты западного кино, «Красотка в ударе» может стать забавным опытом: несколько смешных эпизодов там действительно есть. Кроме того, общая идея фильма о принятии себя актуальна для всех независимо от пола, возраста или национальности. Но тем, кого регулярная подмена понятий (пусть и косвенная) бодипозитива и феминизма в российском популярном кино не оставляет равнодушным, лучше избежать встречи с этим фильмом.

Алена Попова