«Дублинские дебоширы»: Рецензия Киноафиши

Троица безбашенных молодых людей проводит последнее лето после школы. Они хотят веселиться и отрываться по полной. Но неожиданно друзья оказываются свидетелями трагедии: маленькую девочку сбивает машина. Это меняет восприятие жизни у всех героев. Кто-то становится одержим смертью, кто-то пускается во все тяжкие. Это лето точно изменит будущее каждого из героев.

В 2014 году ирландский писатель Роб Дойл выпустил свой дебютный роман Here Are the Young Men, очень тепло принятый критиками и читателями. Четырьмя годами позже другой ирландец Оуэн Мэкен (успевший поработать моделью у Ральфа Лорена и сняться в рекламе бритв Braun, а потом подавшийся в кино) взялся за экранизацию этого произведения. И вот только в 2021-м картина добралась до кинотеатров.

Желание Мэкена понятно: книга Дойла эмоционально и почти философски рассказывала о жизни ирландской молодёжи нулевых, словно застрявшей в бесконечном водовороте времён. Они переживают ровно те же ситуации, что и предыдущие поколения, разве что с доступом к интернету и порнографии.

Вот только в фильме автор умудрился потерять многие важные элементы и забыл заменить их чем-то более цепляющим. Поэтому новое кино привлекает картинкой, образами некоторых актёров и психоделическими вставками. Но, увы, часто буксует в плане сюжета. Хотя в руках режиссёра оказались максимально выигрышные карты.

Главные роли в «Дублинских дебоширах» (в оригинале название совпадает с книгой) исполнили молодые, но уже очень знакомые зрителю артисты. Дин-Чарльз Чепмен, сыгравший Мэттью, самого эмоционального и трогательного из компании, год назад блистал в оскаровском «1917». В образе его девушки Джен появляется Аня Тейлор-Джой, ставшая после «Хода королевы» настоящей звездой. Но самый неожиданный и приятный участник каста — Фердия Уолш-Пило в роли наркомана-философа Реза. Если кто не помнит: именно он сыграл главную роль в «Синг Стрит» — настоящей энциклопедии жизни всё той же ирландской молодёжи.

Но, увы, «Дублинские дебоширы» сильно теряются на фоне упомянутой картины или таких легенд, как «В отрыв!», а тем более «На игле». История формата «лето, изменившее всё» сама по себе кажется наследием девяностых. А здесь в неё ещё и забыли добавить саму движущую часть сюжета.

На первых порах, когда подростки закидываются очередным запрещённым веществом и громят школу, кажется, что действие сейчас разгонится. Но удивительным образом происшествие, которое должно стать отправной точкой для дальнейших событий (да ещё и показанное максимально неожиданно и резко), их тут же тормозит. Вместо насыщенного трагедиями и драмой сюжета, вроде всё тех же «На игле» или «Синг Стрит», герои погружаются в бесконечную саморефлексию и страдания.

В этом есть и плюсы: такой подход даёт автору простор для необычной визуальной подачи и погружения в фантазии. Общение Мэттью и Джен поставлено невероятно эстетично. Зелёная футболка героя превращается в резкое раздражающее пятно на фоне розовых мягких тонов, которыми залита спальня девушки. Даже ненавязчивая трещина в стене, разделяющая влюблённых в самом начале фильма, не даёт поверить, что у них есть счастливое будущее. И это не говоря о вечных красно-синих цветах клуба, уносящих под грохочущую музыку в миры, близкие к эстетике Рефна.

Когда дело доходит до внутреннего мира одного из героев, Оуэн Мэкен превращает всё в психоделическое телешоу. Это отлично отражает и восприятие США жителями других стран, и хаос, творящийся в голове Кирни в исполнении звезды «Страны грёз» Финна Коула. Тем более что ему в напарники дают само воплощение брутальности Трэвиса Фиммела.

Но все красивые ходы кажутся слишком поверхностными. Как будто за картинкой и сатирой режиссёр потерял саму идею. Тот же Кирни — радикал, фанатеющий от американской свободы, которая в его мечтах предстаёт возможностью насиловать и избивать. Увидеть хоть что-то, кроме этих стереотипных черт, в нём так и не получится. Поэтому он весь фильм остаётся функцией, отражающей худшие стороны главного героя.

Положительные качества Мэттью поддерживает персонаж Ани Тейлор-Джой. Но у её героини вообще нет собственного лица и характера. Она умна, чтобы подшучивать над глупостью парней, она трепетно относится к сексу и отношениям, чтобы контрастировать с грубостью Кирни. В конце концов, она поёт She’s Lost Control группы Joy Division, чтобы напомнить: фильм и книга названы по другой песне этой же команды.

А вот ей самой так и не дали высказаться. О чём мечтает эта девушка (кроме шутливого «стать женщиной-президентом»)? К чему стремится? Что переживает? Увы, всё это останется за кадром.

Но самое печальное, что этим функциям нечего отражать. Мэттью выглядит максимально стандартным подростком на распутье. Он не проявляет и половины тех черт, которые должны подчёркивать его друзья. Джен говорит, что он не должен терять свою чувствительность. Но герой Чепмена большую часть действия прячет эмоции в себе и выглядит попросту угрюмым.

Всё это не значит, что картина вышла совсем уж провальной, хотя западная пресса обошлась с ней очень уж строго. Но при привлекательной подаче и отличном актёрском составе становится обидно за упущенный потенциал. «Дублинские дебоширы» могли бы быть значительно интереснее, если бы в них добавили чёткости.

В реальности остаётся лишь наблюдать за химией между Аней Тейлор-Джой и Дином-Чарльзом Чепменом, радоваться возвращению подзабытого Фердии Уолш-Пило и любоваться неплохо поставленной картинкой, погружающей в атмосферу необычной грубоватой части Ирландии. На один раз очень даже приятно. Просто хочется большего.