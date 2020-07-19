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Блокадный дневник Блокадный дневник
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Блокадный дневник 2020 / Россия
7.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Блокадный дневник»

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В один очень холодный и голодный день февраля 1942 года Ольга (Ольга Озоллапиня) встает с ледяной кровати, чтобы доделать перед неминуемой, как ей кажется, смертью последние дела. Сначала необходимо сложить в сумку всю еду: несколько крохотных кусочков хлеба и три зернышка кукурузы. Потом – вместе с соседкой вытащить из соседней комнаты окоченевший труп мужа и вывезти его на санках туда, где у него есть шанс быть похороненным. А дальше нужно пешком пересечь город с севера на юг и дойти до…

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Мария Меркулова 19 июля 2020, 14:35
Только что посмотрела трейлер и уже от этого маленького отрывка видио мурашки по коже....
19 июля 2020, 14:35 Ответить
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