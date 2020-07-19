Наша рецензия

В один очень холодный и голодный день февраля 1942 года Ольга (Ольга Озоллапиня) встает с ледяной кровати, чтобы доделать перед неминуемой, как ей кажется, смертью последние дела. Сначала необходимо сложить в сумку всю еду: несколько крохотных кусочков хлеба и три зернышка кукурузы. Потом – вместе с соседкой вытащить из соседней комнаты окоченевший труп мужа и вывезти его на санках туда, где у него есть шанс быть похороненным. А дальше нужно пешком пересечь город с севера на юг и дойти до…