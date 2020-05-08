Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Андрей Шибаршин

Андрей Шибаршин

Андрей Шибаршин
Андрей Шибаршин
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
12 ноября 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
180 см
Биография Андрея Шибаршина

Андрей Шибаршин появился на свет 12 ноября 1984 года в столице России – Москве. Будущий актер получал среднее образование в столичной средней школе № 349 им. Соловецких Юнг. После вручения аттестата в 2001 году подал документы в ГИТИС, куда его приняли с первой попытки. Наставником Андрея стал Сергей Женовач. По окончании вуза Шибаршина приняли в постоянный актерский состав «Студии театрального искусства», где он был задействован в постановках «Мальчики», «Захудалый род» и других.

Типаж Шибаршина позволял ему часто менять амплуа и проявить себя в качестве многопланового актера. Он играл то скромного юношу в «Реке Потудань» по одноименной повести Андрея Платонова, то авантюриста Ихарева в «Игроках», поставленных по произведению Гоголя.

Кинодебют актера состоялся еще в 2004 году: он исполнил роль Сенникова в многосерийной драме «Штрафбат». Шибаршин запомнился широкому зрителю по одной из центральных ролей в картине «Бездельники», посвященной отечественному рок-музыканту Виктору Цою.

Андрей не любит афишировать подробности своей личной жизни, информации о ней нет. Известно, что актер женат, у него есть двое детей – дочь и сын.

Интересные факты о Андрее Шибаршине
  • Актер интересовался своим генеалогическим древом и в результате исследований выяснил, что его дальняя родственница – великая отечественна поэтесса Анна Ахматова.
  • В спектакле Marienbad по произведению Молома-Алейхема, который крайне редко входит в театральный репертуар, Андрей и его партнер по сцене Сергей Пирняк перевоплотились в женщин. Их даже не сразу узнала публика. По признанию актера, он мечтал сыграть женскую роль.
  • Шибаршин воплотил образ царя Михаила Федоровича в документальном проекте «Романовы», приуроченном к 400-летию династии Романовых.
Фильмография Андрея Шибаршина
Блокадный дневник
Блокадный дневник
драма 2020, Россия
7.0
Бездельники
Бездельники
драма 2010, Россия
6.0
Перегон
Перегон
драма, комедия, военный 2006, Россия
7.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Вышел трейлер драмы «Блокадный дневник» Андрея Зайцева Картина основана на воспоминаниях блокадников Ленинграда.
Написать
8 мая 2020 10:10
Все новости
Related video
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Приложение киноафиши