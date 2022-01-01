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Крис Эллис
Крис Эллис
Chris Ellis
О персоне
Фильмография
Крис Эллис
Chris Ellis
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Дата рождения
14 апреля 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Биография Криса Эллиса
Родился 14 апреля 1956 года. Даллас, Техас, США.
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Фильмография Криса Эллиса
Присяга
комедия, триллер
2018, США
5.0
Шоу
драма
2017, США
5.0
Трансформеры
боевик, приключения, фантастика
2007, США
8.0
Аферисты: Дик и Джейн развлекаются
криминал, комедия
2005, США
6.0
Наблюдатель
триллер, криминал
2000, США
7.0
Армагеддон
триллер, драма, фантастика, мелодрама, боевик
1998, США
7.0
Вот такие пироги
драма, мелодрама, комедия
1998, США
5.0
Мистер Бин. Фильм-катастрофа
комедия, приключения, семейный
1997, США / Великобритания
7.0
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