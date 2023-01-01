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Санта Клаус 2 Санта Клаус 2
Киноафиша Фильмы Санта Клаус 2 Санта Клаус 2, 2002: актеры и роли
The Santa Clause 2 Санта Клаус 2 2002 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Санта Клаус 2, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Лембек Michael Lembeck
В ролях
Тим Аллен Тим Аллен Tim Allen Элизабет Митчелл Элизабет Митчелл Elizabeth Mitchell Дэвид Крамхолц Дэвид Крамхолц David Krumholtz Эрик Ллойд Eric Lloyd Венди Крюсон Венди Крюсон Wendy Crewson Спенсер Бреслин Спенсер Бреслин Spencer Breslin Джадж Рейнхолд Judge Reinhold
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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