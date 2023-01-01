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Скоро в прокате "Малышка на драйве"
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Санта Клаус 2
Санта Клаус 2, 2002: актеры и роли
The Santa Clause 2
Санта Клаус 2
2002 / США
6.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Санта Клаус 2, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Лембек
Michael Lembeck
В ролях
Тим Аллен
Tim Allen
Элизабет Митчелл
Elizabeth Mitchell
Дэвид Крамхолц
David Krumholtz
Эрик Ллойд
Eric Lloyd
Венди Крюсон
Wendy Crewson
Спенсер Бреслин
Spencer Breslin
Джадж Рейнхолд
Judge Reinhold
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Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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