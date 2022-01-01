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Венди Крюсон
Венди Крюсон
Wendy Crewson
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Венди Крюсон
Wendy Crewson
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Дата рождения
9 мая 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Гамильтон, Онтарио, Канада
Рост
170 см
Биография Венди Крюсон
Родилась 9 мая 1956 года. Гамильтон, Онтарио, Канада.
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Фильмография Венди Крюсон
Малыш-детектив
комедия
2020, Канада
6.0
Кодахром
драма
2017, США
6.0
Рождественский фестиваль льда
мелодрама
2017, США
6.0
В лесу
драма, фантастика
2015, Канада
5.0
Винни
драма
2011, Канада / ЮАР
6.0
Клятва
мелодрама, драма
2011, США
7.0
Вдали от нее
драма, мелодрама
2006, Канада
6.0
Санта Клаус 2
комедия, фэнтези, семейный
2002, США
6.0
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