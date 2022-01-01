Подборку лучших фильмов, похожих на «Мой парень – ангел», подготовила Киноафиша в преддверии зимних праздников. Добрые и сказочные комедии о новогодних чудесах скрасят уютный семейный вечер у экрана, поднимут настроение, создадут неповторимую атмосферу и заставят вновь поверить в чудеса как детей, так и взрослых. Фильм «Мой парень – ангел» рассказывает историю юной девушки Саши Николаевой, которой довелось при жизни встретиться на земле с настоящим ангелом. И пусть его крылья не сразу бросаются в глаза простому обывателю, Серафим умеет исполнять заветные желания людей, излечивать душевные раны и, конечно, искренне и чисто любить. Именно о таком избраннике с детства мечтает каждая девочка. Только есть одно «но»: чтобы остаться с Сашей навсегда, Серафиму придется отказаться от своих крыльев и стать простым парнем. Но что окажется важнее для ангела: высшее предназначение или человеческое чувство? Эта история не устаревает, пока на свете есть любовь, и пока люди ежедневно ищут свое счастье. Фильмы из этого списка продолжат тему, поднятую в «Мой парень – ангел».