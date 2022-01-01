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Фильмы похожие на «Мой парень - ангел»
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Фильмы похожие на «Мой парень - ангел»

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Рождественская ночь в Барселоне
Рождественская ночь в Барселоне
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6.0
мелодрама, комедия
2015, Испания
Рождественское обещание
Рождественское обещание
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5.0
семейный, мелодрама
2015, США
Как раз под Рождество
Как раз под Рождество
6.0
комедия, мелодрама
2015, США / Канада
Новогодняя жена
Новогодняя жена
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия
2012, Россия
История любви, или Новогодний розыгрыш
История любви, или Новогодний розыгрыш
Смотреть за 1 рубль
5.0
комедия, мелодрама
2009, Россия
Тариф Новогодний
Тариф Новогодний
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7.0
комедия, фантастика
2008, Россия
Снежный ангел
Снежный ангел
6.0
комедия
2008, Россия
Откройте, Дед Мороз!
Откройте, Дед Мороз!
Смотреть за 1 рубль
4.0
комедия, мелодрама
2007, Россия
Бойфренд на Рождество
Бойфренд на Рождество
6.0
комедия, драма, мелодрама
2004, США
Рождественский гость
Рождественский гость
6.0
драма
2002, США
Приходи на меня посмотреть
Приходи на меня посмотреть
Смотреть за 1 рубль
8.0
мелодрама, комедия
2000, Россия
Чудо на 34-й улице
Чудо на 34-й улице
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7.0
семейный, комедия, мелодрама, драма, фэнтези
1947, США
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Подборку лучших фильмов, похожих на «Мой парень – ангел», подготовила Киноафиша в преддверии зимних праздников. Добрые и сказочные комедии о новогодних чудесах скрасят уютный семейный вечер у экрана, поднимут настроение, создадут неповторимую атмосферу и заставят вновь поверить в чудеса как детей, так и взрослых. Фильм «Мой парень – ангел» рассказывает историю юной девушки Саши Николаевой, которой довелось при жизни встретиться на земле с настоящим ангелом. И пусть его крылья не сразу бросаются в глаза простому обывателю, Серафим умеет исполнять заветные желания людей, излечивать душевные раны и, конечно, искренне и чисто любить. Именно о таком избраннике с детства мечтает каждая девочка. Только есть одно «но»: чтобы остаться с Сашей навсегда, Серафиму придется отказаться от своих крыльев и стать простым парнем. Но что окажется важнее для ангела: высшее предназначение или человеческое чувство? Эта история не устаревает, пока на свете есть любовь, и пока люди ежедневно ищут свое счастье. Фильмы из этого списка продолжат тему, поднятую в «Мой парень – ангел».

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