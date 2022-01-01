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Александр Арсентьев
Александр Арсентьев
О персоне
Фильмография
Александр Арсентьев
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Дата рождения
31 октября 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Тольятти, СССР (Россия)
Рост
187 см
Биография Александра Арсентьева
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Фильмография Александра Арсентьева
Добрый человек из Сезуана
спектакль
2020, Россия
0.0
Секрет неприступной красавицы
мелодрама
2017, Россия
0.0
Мера за меру
спектакль
2014, Россия
0.0
Новогодняя жена
комедия
2012, Россия
6.0
Любовь по расписанию
мелодрама
2012, Россия
0.0
Хозяйка «Белых ночей»
мелодрама, комедия
2011, Россия
5.0
Государыня и разбойник
исторический
2009, Россия
7.0
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