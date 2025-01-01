Театральный режиссер Станислав Краскович снискал популярность за рубежом, однако сердце его осталось в России, где живет и работает очаровательная актриса Мария. За долгие годы знакомства Краскович так и не решился признаться возлюбленной в своих чувствах, однако теперь наконец он твердо намерен это сделать. Правда, начать режиссер решил издалека: он возвращается на родину – якобы для того, чтобы поставить здесь модную пьесу. Главную роль в новом спектакле Краскович уже отвел Маше, героя не смущает, что за время его отсутствия девушка успела обзавестись штампом в паспорте и ловеласом-мужем. Покорить сердце Марии режиссеру мешают многочисленные актрисы, которые, узнав о постановке, готовы на все, чтобы получить вожделенную роль.
В Россию для постановки скандальной пьесы «Три служанки одного господина» возвращается прославленный режиссер Станислав Краскович. Но цель его не родина и даже не работа, а Мария — актриса, в которую он влюблен много лет, но не решается ей в этом признаться. Однако, есть маленькая загвоздка — мечта всей его жизни некстати оказывается замужем за самовлюбленным и прагматичным ловеласом.
И всё-таки они решаются на встречу в его квартире, чтобы обсудить её роль в пьесе. Но проблема в том, что в борьбу с ней за роль и режиссера вступают молодая актриса Катя, переодевшаяся служанкой, и экспрессивная соседка Кристина, муж которой — Оружейный барон — спонсировал театральную постановку Станислава.
И всё бы ничего, если бы в дело не вмешались пистолеты и снотворно-слабительные препараты, весёлые врачи и бешеный консьерж… И только любовь может победить самые коварные обстоятельства!