В Россию для постановки скандальной пьесы «Три служанки одного господина» возвращается прославленный режиссер Станислав Краскович. Но цель его не родина и даже не работа, а Мария — актриса, в которую он влюблен много лет, но не решается ей в этом признаться. Однако, есть маленькая загвоздка — мечта всей его жизни некстати оказывается замужем за самовлюбленным и прагматичным ловеласом.



И всё-таки они решаются на встречу в его квартире, чтобы обсудить её роль в пьесе. Но проблема в том, что в борьбу с ней за роль и режиссера вступают молодая актриса Катя, переодевшаяся служанкой, и экспрессивная соседка Кристина, муж которой — Оружейный барон — спонсировал театральную постановку Станислава.



И всё бы ничего, если бы в дело не вмешались пистолеты и снотворно-слабительные препараты, весёлые врачи и бешеный консьерж… И только любовь может победить самые коварные обстоятельства!