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Постер фильма В Россию за любовью!
Постер фильма В Россию за любовью!
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Киноафиша Фильмы В Россию за любовью!

В Россию за любовью!

V Rossiyu za lyubovyu 18+
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О фильме

Театральный режиссер Станислав Краскович снискал популярность за рубежом, однако сердце его осталось в России, где живет и работает очаровательная актриса Мария. За долгие годы знакомства Краскович так и не решился признаться возлюбленной в своих чувствах, однако теперь наконец он твердо намерен это сделать. Правда, начать режиссер решил издалека: он возвращается на родину – якобы для того, чтобы поставить здесь модную пьесу. Главную роль в новом спектакле Краскович уже отвел Маше, героя не смущает, что за время его отсутствия девушка успела обзавестись штампом в паспорте и ловеласом-мужем. Покорить сердце Марии режиссеру мешают многочисленные актрисы, которые, узнав о постановке, готовы на все, чтобы получить вожделенную роль.

  • Режиссер Арман Геворгян является также создателем фильмов «Один глоток солнца» (2003), «Курортный роман» (2012), «Нереальная любовь» (2014) и сериалов «Стрелок» (2012), «Снайпер: Последний выстрел» (2015), «Команда Б» (2017).
  • В 2014 году Елена Захарова (Мария) и Карен Мартиросян (Александро) сыграли вместе в сериале «Соблазн».
  • «В Россию за любовью!» – третий по счету фильм с участием Елены Захаровой и Натальи Громушкиной.

В Россию для постановки скандальной пьесы «Три служанки одного господина» возвращается прославленный режиссер Станислав Краскович. Но цель его не родина и даже не работа, а Мария — актриса, в которую он влюблен много лет, но не решается ей в этом признаться. Однако, есть маленькая загвоздка — мечта всей его жизни некстати оказывается замужем за самовлюбленным и прагматичным ловеласом.

И всё-таки они решаются на встречу в его квартире, чтобы обсудить её роль в пьесе. Но проблема в том, что в борьбу с ней за роль и режиссера вступают молодая актриса Катя, переодевшаяся служанкой, и экспрессивная соседка Кристина, муж которой — Оружейный барон — спонсировал театральную постановку Станислава.

И всё бы ничего, если бы в дело не вмешались пистолеты и снотворно-слабительные препараты, весёлые врачи и бешеный консьерж… И только любовь может победить самые коварные обстоятельства!

Страна Россия
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2012
Другие названия
V Rossiyu za lyubovyu, На Росію за коханням
Режиссер
Арман Геворгян
Арман Геворгян
В ролях
Сергей Астахов
Сергей Астахов
Михаил Полицеймако
Михаил Полицеймако
Елена Захарова
Елена Захарова
Александр Песков
Александр Песков
Сергей Даниелян
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.2
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В Россию за любовью!

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