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Она ненавидит меня
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She Hate Me

Она ненавидит меня, 2004

2004
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме
Уволенный с работы биотехник Джек получает неожиданное коммерческое предложение – сделать ребенка паре лесбиянок. Плата – 10 тысяч долларов. Постепенно это занятие становится для Джека бизнесом. И практически смыслом жизни.
4.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 2 часа 18 минут
Год выпуска 2004
Премьера в России 25 марта 2005
Премьера в мире 30 июля 2004
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Централ Партнершип
Бюджет $8 000 000
Режиссер
Спайк Ли
Спайк Ли
В ролях
Керри Вашингтон
Керри Вашингтон
Эллен Баркин
Эллен Баркин
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Джим Браун
Жамель Деббуз
Жамель Деббуз
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Она ненавидит меня 2 постера
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