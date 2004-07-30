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Она ненавидит меня
She Hate Me
Она ненавидит меня, 2004
2004
4.7
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10
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Рейтинг IMDb: 5.3
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Жанр:
комедия
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О фильме
Уволенный с работы биотехник Джек получает неожиданное коммерческое предложение – сделать ребенка паре лесбиянок. Плата – 10 тысяч долларов. Постепенно это занятие становится для Джека бизнесом. И практически смыслом жизни.
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4.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность
2 часа 18 минут
Год выпуска
2004
Премьера в России
25 марта 2005
Премьера в мире
30 июля 2004
Возраст
18+
MPAA
R
Прокатчик
Централ Партнершип
Бюджет
$8 000 000
Режиссер
Спайк Ли
В ролях
Керри Вашингтон
Эллен Баркин
Моника Беллуччи
Джим Браун
Жамель Деббуз
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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