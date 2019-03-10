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Проклятый дом 2 Проклятый дом 2
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Girl on the Third Floor

Проклятый дом 2, 2019

2019 / США
4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой Дон Коч – женатый мужчина средних лет, привлекательный и харизматичный, но при этом не слишком приятный и к тому же не особо успешный. После очередной неудачи и новости о беременности супруги Дон вынужден задешево купить старый дом в викторианском стиле, нуждающийся в реконструкции. В попытках сэкономить герой сам берется за капитальный ремонт.

Однако вскоре выясняется, что за идиллической лужайкой и старинным фасадом скрывается мрачное прошлое прежних обитателей дома, которое начинает преследовать Дона. Гнетущая атмосфера и необъяснимые происшествия влияют на героя самым жутким образом и угрожают не только его благополучию, но и жизни его семьи.

Хоррор “Проклятый дом 2” от продюсеров картин “Мы еще здесь” и “Монстры юга” снял режиссер Трэвис Стивенс. Главные роли исполнили знаменитый рестлер CM Punk и актриса Триесте Келли Данн, которую зрители могут знать по сериалам “Хорошая жена”, “Банши”, “Грань” и “Элементарно”.

Трэвис Стивенс выступил не только как режиссер, но и как соавтор сценария к картине.

Оригинальное название фильма – «Девушка с третьего этажа».

Премьерный показ фильма прошел в рамках хоррор-секции Midnighters на известном фестивале SXSW в Остине, штат Техас, 10 марта 2019 года. Затем “Проклятый дом 2” принял участие в Бостонском фестивале независимого кино, Международном кинофестивале в Чикаго, Пусанском международном кинофестивале, а также в жанровых мероприятиях – фестивале FrightFest в Лондоне, Бруклинском фестивале фильмов ужасов и фестивале хоррор-фильмов в Салеме.

По словам Трэвиса Стивенса, в основе сюжета фильма лежит реальная городская легенда.

При работе над картиной оператор Скотт Тьеле черпал вдохновение в классических фильмах ужасов “Сияние” Стэнли Кубрика (1980) и “Ужас Амитивилля” Эндрю Дугласа (1979).

Съемки “Проклятого дома 2” велись в небольшом городке Франкфурт в штате Иллинойс, в здании, которое Трэвис Стивенс ранее купил, чтобы разместить в нем работников своей продюсерской компании. На момент производства картины дом находился в процессе ремонта, и Стивенс посчитал, что более подходящей площадки ему не найти.

Главную роль в фильме исполнил Филлип Джек Брукс, более известный под псевдонимом МС Панк. Филлип является профессиональным рестлером и бойцом смешанных боевых искусств. “Проклятый дом 2” – его вторая актерская работа в полнометражном кино после спортивной комедии “Королевы ринга” Жана-Марка Рудники, в которой он сыграл самого себя.

Для Трэвиса Стивенса “Проклятый дом 2” стал первым режиссерским проектом. Стивенс ранее уже работал в жанре хорроров, но только как продюсер независимых фильмов ужасов “Ужасный способ умереть” Адама Вингарда (2010), “Мы еще здесь” (2014) и “Мохоки” (2017) Теда Гейгана, также фантастического боевика “Мегапаук” Майка Мендеса (2013) и документалки “Дюна” Ходорковского” Фрэнка Павича (2013).

В начале фильма Дон открывает бутылку пива. В реальной жизни исполнитель роли Филлип Брукс официально отказывается употреблять алкоголь или любые другие наркотики.

В одном из моментов фильма фамилию главного героя – Коч – произносят как “Коук” (сокращение для “Кока-колы” в английском языке). Интересно, что Фил Брукс является обладателем большой татуировки с логотипом Pepsi, а прием под названием “Pepsi Plunge” был одной из фирменных “фишек” бойцовской карьере Фила.

Тоня Кэй, сыгравшая в фильме роль Нимфы, является не только актрисой, но еще и танцовщицей, звездой бурлеска и последовательницей оккультного течения под названием хаосизм, или магия хаоса.

Благоустройство и ремонт дома могут быть опасны. Но Дона Коча не пугают трудности. Он берется самостоятельно восстанавливать недавно приобретенный викторианский особняк и старается все успеть к приезду своей беременной жены. Но у дома свои планы. Его старые стены хранят ужасные тайны прошлого и страшное проклятье, которое не отпустит ни одного человека, перешагнувшего за порог.

4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2019
Премьера в России 27 февраля 2020
Премьера в мире 10 марта 2019
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Трэвис Стивенс
Трэвис Стивенс
В ролях
СМ Панк
СМ Панк
Триесте Келли Данн
Триесте Келли Данн
Сара Брукс
Сара Брукс
Элисса Даулинг
Элисса Даулинг
Карен Водич
Карен Водич
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Проклятый дом 2 смотреть онлайн

Проклятый дом 2
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Дон приезжает в пригород подлатать только что купленный дом. В мегаполисе он оставляет как свое прошлое, полное темных дел, распутства и затяжного алкоголизма, так и беременную супругу, которая вот-вот должна переехать вслед за ним, как только ремонт будет закончен. От работы мужчину отвлекает сначала соседка напротив, по совместительству пастор протестантской церкви, желающая познакомиться и просветить соседа. Затем привлекательная блондинка постучится в дверь и зайдет в своих намерениях…
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