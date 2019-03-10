Проклятый дом 2, 2019

Трэвис Стивенс выступил не только как режиссер, но и как соавтор сценария к картине.

Оригинальное название фильма – «Девушка с третьего этажа».

Премьерный показ фильма прошел в рамках хоррор-секции Midnighters на известном фестивале SXSW в Остине, штат Техас, 10 марта 2019 года. Затем “Проклятый дом 2” принял участие в Бостонском фестивале независимого кино, Международном кинофестивале в Чикаго, Пусанском международном кинофестивале, а также в жанровых мероприятиях – фестивале FrightFest в Лондоне, Бруклинском фестивале фильмов ужасов и фестивале хоррор-фильмов в Салеме.

По словам Трэвиса Стивенса, в основе сюжета фильма лежит реальная городская легенда.

При работе над картиной оператор Скотт Тьеле черпал вдохновение в классических фильмах ужасов “Сияние” Стэнли Кубрика (1980) и “Ужас Амитивилля” Эндрю Дугласа (1979).

Съемки “Проклятого дома 2” велись в небольшом городке Франкфурт в штате Иллинойс, в здании, которое Трэвис Стивенс ранее купил, чтобы разместить в нем работников своей продюсерской компании. На момент производства картины дом находился в процессе ремонта, и Стивенс посчитал, что более подходящей площадки ему не найти.

Главную роль в фильме исполнил Филлип Джек Брукс, более известный под псевдонимом МС Панк. Филлип является профессиональным рестлером и бойцом смешанных боевых искусств. “Проклятый дом 2” – его вторая актерская работа в полнометражном кино после спортивной комедии “Королевы ринга” Жана-Марка Рудники, в которой он сыграл самого себя.

Для Трэвиса Стивенса “Проклятый дом 2” стал первым режиссерским проектом. Стивенс ранее уже работал в жанре хорроров, но только как продюсер независимых фильмов ужасов “Ужасный способ умереть” Адама Вингарда (2010), “Мы еще здесь” (2014) и “Мохоки” (2017) Теда Гейгана, также фантастического боевика “Мегапаук” Майка Мендеса (2013) и документалки “Дюна” Ходорковского” Фрэнка Павича (2013).

В начале фильма Дон открывает бутылку пива. В реальной жизни исполнитель роли Филлип Брукс официально отказывается употреблять алкоголь или любые другие наркотики.

В одном из моментов фильма фамилию главного героя – Коч – произносят как “Коук” (сокращение для “Кока-колы” в английском языке). Интересно, что Фил Брукс является обладателем большой татуировки с логотипом Pepsi, а прием под названием “Pepsi Plunge” был одной из фирменных “фишек” бойцовской карьере Фила.

Тоня Кэй, сыгравшая в фильме роль Нимфы, является не только актрисой, но еще и танцовщицей, звездой бурлеска и последовательницей оккультного течения под названием хаосизм, или магия хаоса.